新华社华盛顿5月23日电 5月23日，一场福建漳州布袋木偶戏“云演出”给相隔万里的美国弗吉尼亚州一所学校数百名中学生带来中国非遗文化的视觉盛宴。

这场线上活动包含木偶艺术展示馆参观、木偶剧表演、木偶头雕刻展示、人偶同台、手指操讲解、古琴表演、简易木偶制作等环节，并通过视频展示了历史文化名城漳州的美丽风光。

布袋木偶戏《大名府》精彩迭出，引得隔屏观看的弗吉尼亚州费尔法克斯县波多马克学校学生不时发出惊叹和欢呼声。木偶操作和木偶制作环节也备受美国学生欢迎，他们认真跟着非遗艺术家的远程指导，学习木偶戏基本动作，并首次体验了木偶制作过程。

“木偶表演令人着迷，木偶制作互动有趣，这是一次真正的中国文化艺术之旅。我们从头到尾都被整个活动深深地吸引。”线上活动后，波多马克学校教师卡罗尔表示。

中国驻美大使馆文化处参赞徐彤说，此次活动展示了中国非遗文化的魅力，促进了美青少年对中国文化的了解。

本次“云演出”中负责讲解木偶表演技巧的布袋木偶戏传承人陈黎晖表示，希望美国学生通过文化桥梁了解中国、读懂中国，做中美友谊的使者。

此次“云演出”是在中国驻美国大使馆和福建省漳州市外事、文旅部门协调推动下，由漳州市布袋木偶传承保护中心举办。

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