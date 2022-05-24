新华社北京5月24日电 综合新华社驻外记者报道：欧洲地区近期报告人感染猴痘病例数持续增多。英国累计报告猴痘病例升至56例；荷兰报告的猴痘确诊病例增至6例；丹麦23日报告首例猴痘确诊病例。一些国家建议确诊病例的高风险接触者自我隔离。

英国卫生安全局23日发表公报说，英格兰地区又发现36例猴痘病例，这使得英国自本月7日以来的累计猴痘确诊病例数升至56例。该机构健康保护小组正在联系确诊病例的高风险接触者，并建议那些经过风险评估且目前健康状态无异常的人在家隔离21天。该机构还购买了一种名为Imvanex的天花疫苗，提供给猴痘确诊病例的密切接触者。

英国卫生安全局当天表示，在英国及欧洲其他国家最近发现的猴痘病例有很大一部分发生在男同性恋和双性恋男性人群中，因此敦促该群体对猴痘感染症状保持警惕。不过该机构也指出，尽管当前的疫情严重且令人担忧，但对英国人口的风险仍然很低。通常来说，猴痘是一种自限性疾病，大多数人会在几周内康复。

荷兰国家公共卫生与环境研究所23日表示，荷兰猴痘确诊病例已增至6例，患者均为男性，部分患者此前曾参加了在比利时举办的一个音乐节活动。该机构要求猴痘确诊病例的密切接触者进行自我隔离。

荷兰20日发现首例猴痘病例。荷兰卫生部已要求医生和医疗机构在发现疑似猴痘病例后，必须向政府卫生部门报告，疑似和确诊患者均需要居家隔离。

丹麦卫生部门23日证实，该国发现首例猴痘感染病例。一男子从西班牙旅行归来后出现症状，随后检测出猴痘病毒阳性。丹麦国家血清研究所当天在一份新闻公报中证实，这名猴痘病毒感染者症状轻微，目前正居家隔离。该机构正与其他国家卫生部门和国际卫生组织密切协调，监测猴痘感染的进一步发展。

丹麦卫生部23日发布新闻公报说，猴痘感染大范围暴发的可能性较低，但丹麦患者安全局已开始在全国范围内监测猴痘感染情况，以尽可能做好应对准备并对确诊病例的密切接触者提出相关建议。

截至目前，欧洲已有10个国家报告了猴痘感染病例，为英国、西班牙、葡萄牙、比利时、德国、法国、意大利、荷兰、瑞典、丹麦。

在欧洲以外，澳大利亚、加拿大、美国近期也报告了猴痘确诊病例。此外，阿根廷卫生部22日报告，该国发现了首例猴痘疑似病例，目前已被隔离并接受对症治疗。该疑似病例曾于4月28日至5月16日在西班牙旅行。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，常多发于西非和中非地区。世界卫生组织21日发布猴痘疫情暴发预警称，鉴于目前已在多个未流行猴痘病毒的国家发现病例，未来有可能在这些国家及其他国家发现更多病例，猴痘病毒将进一步传播。

据世界卫生组织介绍，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。猴痘病毒感染症状与天花相似，但临床严重程度较轻，潜伏期通常为6至13天，可能长达21天。（参与记者：郭爽、王湘江、林晶、王钟毅）

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