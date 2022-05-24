新华社莫斯科5月23日电（记者黄河）俄罗斯财政部网站23日发布消息说，将俄罗斯出口所得外汇收入强制结汇为卢布的比例从80%下调至50%。

声明说，作出上述决定是“由于卢布汇率稳定及俄国内外汇市场流动性达到应有水平”。

此前，根据俄总统普京2月28日签署的第79号总统令，参与对外经济活动的俄居民必须将2022年1月1日以后根据外贸合同汇入其授权银行账户的外币收入的80%予以出售。

俄罗斯莫斯科交易所数据显示，23日俄罗斯卢布对美元和欧元汇率继续上涨，对欧元汇率突破近7年来最高值。截至23日收盘，卢布对美元汇率升至57.87比1，对欧元汇率升至60.1比1；盘中卢布对欧元汇率一度升至58.27比1，为2015年6月以来高点。

卢布汇率在过去两个多月经历巨幅波动。2月24日俄方宣布对乌克兰发起特别军事行动后，卢布出现快速贬值迹象，3月9日对美元汇率一度跌破120比1，创历史新低。随着俄方采取多方面举措应对制裁、稳定金融市场、提振市场信心，卢布汇率逐步回升。

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