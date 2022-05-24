新华社曼谷5月24日电（记者宋宇 王亚光）亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议23日发表主席声明说，与会成员对疫后经济复苏挑战表示关切，提出通过维护多边贸易体制，推动实现开放、和平、充满活力并具有弹性的区域共同体。

此次会议于21日至22日在泰国首都曼谷举行。声明说，会议重申以世贸组织（WTO）为核心、以规则为基础的多边贸易体制的重要性，区域内经济体应努力提升贸易便利化，避免不必要的贸易壁垒，支持企业建立和保持开放、安全、有韧性的供应链，以促进区域经济要素无缝连接。

与会成员还表达了对全球粮食安全的担忧，重申将通过互助实现粮食安全，并强调维护自由、公平、开放、透明、包容和可预期的贸易和投资环境对实现这一目标十分重要。

声明说，会议鼓励成员着力推进《亚太经合组织互联互通蓝图》的实施，进一步加强硬件、软件和人员交往互联互通。声明还提到数字技术应用在区域互联互通方面发挥的重要作用，指出APEC成员将加快实施《互联网和数字经济路线图》，构建一个有利、包容、非歧视的数字营商环境。

声明还提到APEC正推动“生物-循环-绿色”经济发展，并以此作为实现可持续复苏、长期经济增长和环保目标的途径。APEC成员部长注意到近期国际能源价格高企给经济复苏带来的负面影响，提出能源供应多元化、向清洁能源过渡对实现稳定、可持续的全球能源供应至关重要。

此次APEC贸易部长会议旨在为11月举行的亚太经合组织领导人非正式会议做准备。会后未能按照惯例发表联合声明，原因是部分经济体未就联合声明中的部分内容达成共识。

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