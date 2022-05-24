人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

APEC贸易部长强调维护多边贸易体制重要性

2022年05月24日12:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷5月24日电（记者宋宇 王亚光）亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议23日发表主席声明说，与会成员对疫后经济复苏挑战表示关切，提出通过维护多边贸易体制，推动实现开放、和平、充满活力并具有弹性的区域共同体。

　　此次会议于21日至22日在泰国首都曼谷举行。声明说，会议重申以世贸组织（WTO）为核心、以规则为基础的多边贸易体制的重要性，区域内经济体应努力提升贸易便利化，避免不必要的贸易壁垒，支持企业建立和保持开放、安全、有韧性的供应链，以促进区域经济要素无缝连接。

　　与会成员还表达了对全球粮食安全的担忧，重申将通过互助实现粮食安全，并强调维护自由、公平、开放、透明、包容和可预期的贸易和投资环境对实现这一目标十分重要。

　　声明说，会议鼓励成员着力推进《亚太经合组织互联互通蓝图》的实施，进一步加强硬件、软件和人员交往互联互通。声明还提到数字技术应用在区域互联互通方面发挥的重要作用，指出APEC成员将加快实施《互联网和数字经济路线图》，构建一个有利、包容、非歧视的数字营商环境。

　　声明还提到APEC正推动“生物-循环-绿色”经济发展，并以此作为实现可持续复苏、长期经济增长和环保目标的途径。APEC成员部长注意到近期国际能源价格高企给经济复苏带来的负面影响，提出能源供应多元化、向清洁能源过渡对实现稳定、可持续的全球能源供应至关重要。

　　此次APEC贸易部长会议旨在为11月举行的亚太经合组织领导人非正式会议做准备。会后未能按照惯例发表联合声明，原因是部分经济体未就联合声明中的部分内容达成共识。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部