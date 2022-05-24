新华社东京5月24日电（记者姜俏梅）美国总统拜登与日本首相岸田文雄23日在东京举行美日首脑会谈，并宣布启动所谓的“印太经济框架”。此间人士认为，其图谋旨在制造分裂和对抗。

当天，拜登和岸田出席美国主导的新经济圈构想——“印太经济框架”启动仪式。目前该框架具体内容还不清晰。日媒指出，该框架对抗中国色彩浓厚，没有下调关税等具体内容，不能给参与国带来看得见的经济利益，对其参与规模及前景不抱乐观态度。

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景在接受新华社记者采访时表示，拜登创设“印太经济框架”是为了美国自身利益，企图利用日本和东盟国家在经济上遏制中国。他强调，如果想真正寻求亚洲和平与发展，美国应秉持协调友好方针，提出像样的经济构想，而不是一味遏制中国。

日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，作为邻国，与有着深厚历史关系的中国交流是日本稳定和成长不可或缺的。而日本政府一味服从美对华包围战略，将给日本国家和人民带来祸害。

拜登22日抵达东京开始为期3天的对日访问，24日他还将参加美日印澳“四方机制”峰会。

22日，来自日本各地的数百名民众在东京举行集会和示威游行，抗议拜登此行。多位日本法律界人士、地方议会议员、作家等在集会上发表演讲。集会发起人、日本律师高山俊吉说，拜登此次访问韩国和日本将给地区和平稳定带来不可估量的恶劣影响，为地区动荡埋下祸根，日本民众绝不能容忍日美两国政府在破坏地区和平稳定的道路上越走越远。

23日下午，日本民众再次发起集会游行，以表达反对之声。

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