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综述：世界经济论坛警告世界经济衰退风险

2022年05月24日12:31 | 来源：新华网
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　　新华社瑞士达沃斯5月23日电 综述：世界经济论坛警告世界经济衰退风险

　　新华社记者康逸

　　出席世界经济论坛年会的多位政要、经济学家23日警告，受地缘政治和疫情等因素影响，2022年全球经济活动将减少，通货膨胀上升，实际工资下降，粮食不安全状况加剧。世界经济面临衰退风险，特别是欧洲地区经济表现将更为疲弱。

　　世界经济论坛当天发布最新的《首席经济学家展望》。世界经济论坛常务董事萨迪亚·扎希迪说，疫情和冲突将对世界经济造成深远影响，可能使过去多年的成果化为乌有。必须认识到全球合作的必要性，本次年会将为这种合作提供一个起点。

　　俄乌冲突、变异新冠病毒奥密克戎毒株以及相关供应冲击正在影响通胀预期。接受论坛访问的大多数首席经济学家预计，2022年除东亚地区以外的大部分市场都将出现高通胀，其中96%的人预计美国将出现高通胀或非常高的通胀，92%的人认为欧洲会出现这种现象。

　　同时，三分之二的受访经济学家预计，发达经济体的平均实际工资不久将下降；预计低收入经济体整体平均实际工资下降的受访者比例达到90%。

　　这些经济学家还预计，未来三年非洲和中东的粮食问题将最为严重。叠加能源价格高企的额外压力，世界可能面临近代史上最严重的粮食危机。

　　德国副总理罗伯特·哈贝克在论坛上表示，当前世界面临通胀、能源、粮食、气候变化四个相互交织的危机。如果只关注其中一个危机，就无法解决问题。“但如果这些问题都没得到解决，我真的担心我们会陷入全球经济衰退，对全球稳定产生巨大影响。”

　　国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，近段时间，全球经济前景更加“黯淡”，经济衰退并非不可能。她说，展望未来，一些国家可能会出现经济衰退，多数为经济疲软、尚未从疫情中恢复或非常依赖俄罗斯石油的国家。

(责编：牛镛、杨光宇)

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