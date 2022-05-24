在俄乌冲突和其他地区致命冲突的助推下，被迫逃离冲突、暴力和迫害的人数达到了有记录以来的最高水平，突破了令人震惊的1亿关口。

“1亿是一个严峻的数字——既发人深省又令人震惊。这是一个永远不应该被创造的纪录，”联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪表示。“它必须起到警示作用，促使我们解决和预防破坏性冲突、终结迫害行为，并解决无辜的民众被迫逃离家园的根本原因。”

联合国难民署的最新数据显示，截至2021 年底，由于埃塞俄比亚、布基纳法索、尼日利亚、阿富汗和刚果民主共和国等国的新发暴力事件及持久冲突，全球被迫流离失所者人数已升至近 9000 万。此外，今年的俄乌冲突导致800万人在乌克兰境内被迫流离失所，超过600多万乌克兰难民逃往邻国寻求安全。

该数字占全球人口的逾1%，相当于人口第十四大国家的人口数量。境内流离失所监测中心（IDMC）的最新报告显示，这些人中包括难民、寻求庇护者，以及在境内被迫流离失所的5320万人。

“国际社会对逃离俄乌冲突者的援助非常积极，”格兰迪补充说。“同情心得到彰显，世界其他地区的人道主义危机需要同样的响应。但归根结底，人道主义援助本质上只是权宜之计，并不能解决根本问题。要改变这一趋势，唯一的答案是和平与稳定，让无辜的人们无需在故乡的险境和危机四伏的逃亡之间孤注一掷。

联合国难民署将于6月16日发布2022年度全球趋势报告，概述2021年全球、各大区域、部分国家与被迫流离失所危机相关的数据，并介绍截至2022年4月的最新情况，以及关于返回家园、长期解决方案的详细内容。

(责编：崔译戈、崔越)