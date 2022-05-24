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俄罗斯：西方对俄制裁加剧全球粮食危机

2022年05月24日10:26 | 来源：新华社
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新华社北京5月24日电 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯上周与俄罗斯、乌克兰、土耳其、美国和欧洲联盟方面密切协商，以期恢复乌克兰谷物出口、应对日益加剧的国际粮食危机。受乌克兰港口关闭、基础设施受损等因素影响，近2500万吨谷物滞留乌克兰。

俄罗斯和乌克兰是小麦和玉米出口大国，两国合计小麦出口量占全球小麦供应量大约三分之一。俄乌冲突升级以来，全球谷物、食用油、能源价格飞涨。

西方国家政界人士近来指责俄罗斯，称俄乌冲突升级导致全球粮食危机。美国国务卿安东尼·布林肯19日指责俄罗斯以粮食为武器，称俄方阻碍粮食供应不仅“绑架”乌克兰人，还影响全球数以百万计人口的生计。

佩斯科夫23日说，俄总统弗拉基米尔·普京同意联合国对全球面临粮食危机的评估，并强调，“俄罗斯一直以来是相当可靠的谷物出口方”。

“俄方从未阻止乌克兰利用铁路向波兰出口谷物”，佩斯科夫说，“我们不是全球粮食问题的源头。这一问题的源头是那些（对俄）施加制裁的人、是制裁本身”，制裁正对谷物市场产生影响。（包雪琳）

(责编：崔译戈、崔越)

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