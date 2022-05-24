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英国建议猴痘高风险人群隔离三周

2022年05月24日10:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月23日电 （余颖）英国猴痘病例总数23日增至57例，为此英国卫生安全局建议，所有猴痘确诊患者以及密切接触者都应隔离21天。

英国卫生安全局23日宣布，英格兰地区又新增36例猴痘确诊病例，苏格兰地区同日早些时候宣布了第1例病例，目前英国病例总数增至57例。该局正联系被认为是确诊病例的高风险接触者，并建议所有猴痘确诊患者以及密切接触者在家隔离21天。隔离期间，应避免外出旅行及与易感染人群（12岁以下儿童，孕妇以及免疫系统受抑制或者有缺陷的人）接触。此外，英国卫生安全局还购买了一种安全的天花疫苗，提供给猴痘密切接触者。

英国专家表示，尽管当前的疫情严重且令人担忧，但对英国人口的风险仍然很低。英国首相鲍里斯23日表示，目前英国并没有任何计划出台相关的出行管制，也没有计划为群众大规模接种天花疫苗，即使英国目前已购入了相当数量疫苗。

英国卫生安全局预测本周猴痘感染病例还将显著增加。目前欧洲范围内病例也呈快速增长的趋势，5月15日至23日期间，包括比利时、法国、德国、意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典在内的8个欧盟国家至少发现了85例确诊病例。 

(责编：贾文婷、常红)

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