新华社联合国5月23日电 中国常驻联合国副代表戴兵23日在联合国安理会审议索马里问题时发言，呼吁国际社会帮助索马里改善安全和人道局势。

戴兵说，索马里本月15日顺利完成总统选举，国家治理翻开新的一页。索马里此次选举取得当前成果来之不易，体现了索马里探索符合本国国情的发展道路取得新进展，也反映了索各方维护国家稳定的坚定决心。中方期待索新政府顺利组建，衷心希望索马里能够以此为契机，加快国家重建步伐，早日实现长治久安。

戴兵表示，索马里和平稳定依然面临严峻挑战。中方强烈谴责索马里“青年党”频繁发动恐怖袭击。索马里接手国家安全责任，关键在于落实索马里过渡计划，加快部队整合组建，切实提升自身安全能力。中方呼吁主要供资方继续向索安全部队和非洲联盟驻索马里过渡特派团提供可持续、可预见的资金支持，确保有关安全方案能够落到实处。

戴兵说，索马里人道局势令人担忧，前所未有的旱情让数百万民众陷入困顿，粮食安全问题尤为突出。联合国人道响应计划长期供资不足，影响紧急人道行动的有效开展。中方呼吁国际社会不要忽视对索马里人道和发展问题的关注和投入，要继续帮助索马里抵御饥荒风险，开展更多发展合作项目。中方致力于通过务实合作助力索经济社会发展，近期向索交付了新的安全、卫生援助，并计划向索提供新一批紧急粮食援助。

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