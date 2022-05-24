新华社第比利斯5月23日电（记者李铭）阿塞拜疆和亚美尼亚23日就两国边界划定问题分别成立委员会，以着手开启两国划界工作。

阿塞拜疆总统府网站23日发表声明说，阿总统阿利耶夫当天签署命令，正式成立由副总理穆斯塔法耶夫担任主席的阿塞拜疆和亚美尼亚国界划定国家委员会。

亚美尼亚通讯社23日报道，亚总理帕希尼扬当天签署关于成立亚美尼亚和阿塞拜疆两国边界划分委员会的决定，委员会由副总理格里戈良担任主席。

据媒体报道，俄罗斯外长拉夫罗夫23日分别同阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫和亚美尼亚外长米尔佐扬通电话，讨论了阿亚两国边界划定等问题。

另据阿总统府网站和亚总理府网站发布的消息，阿利耶夫、帕希尼扬和欧洲理事会主席米歇尔22日在比利时首都布鲁塞尔举行了三方会谈，并就阿亚两国启动边界划定委员会的工作达成一致。

苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起全面停火。2021年11月26日，俄阿亚三国领导人在俄南部海滨城市索契就纳卡问题举行会谈，同意在俄方协调下就划定阿亚边界成立相关委员会。

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