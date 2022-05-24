新华社莫斯科5月23日电（记者黄河）俄罗斯政府23日说，俄方当天自愿撤回莫斯科市申办2030年世界博览会的候选资格，俄总理米舒斯京已就此致函国际展览局秘书长凯尔肯泽斯。

俄政府网站23日发布消息说，俄方“自愿做出这一艰难决定”，希望世博会未来能够回归历史本源，成为非政治性、纯粹实用性的活动，有利于促进经济发展和加强国际经贸合作。

俄外交部当天在其官网发表声明说，世博会已成为西方大规模反俄运动中的又一牺牲品，其目的是将俄罗斯排除在所有合作领域之外。在此情况下已谈不上公平竞争，无法指望莫斯科市竞争2030年世博会主办权时能够得到公平公正的评估。

国际展览局同日发表声明，确认收到俄罗斯撤回莫斯科市申办2030年世博会候选资格的决定。国际展览局表示，有意申办2030年世博会的国家可在今年9月7日前提交申办材料，国际展览局将在2023年底举行的全体大会上投票选出主办国。

国际展览局成立于1928年，总部设在法国巴黎，是一个政府间负责协调和管理举办世界博览会的机构。（参与记者：唐霁）

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