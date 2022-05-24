23日下午，首趟中缅新通道（重庆—临沧—缅甸）国际铁路班列从重庆果园港鱼嘴车站发出。该班列的顺利开行将进一步优化我国西部内陆地区出海的国际物流模式及路线。

首趟班列运载60个标箱，包含机械设备、电子配件、汽摩配件等货物，将经云南临沧口岸出境，通过公铁联运方式，15天后最终抵达缅甸曼德勒。依托中缅新通道，重庆本地及周边地区出口货物可以经缅甸出海口联通欧洲、非洲、中东及南亚各国，运输距离和运输时间大幅缩短。

5月23日，中缅新通道（重庆—临沧—缅甸）国际铁路班列在重庆果园港鱼嘴车站等待发车。新华社记者 唐奕 摄

据测算，依托这条通道，重庆与缅甸之间的物流时间缩短至15天，较传统路径物流时间节约20天，物流成本降低20%。

重庆市口岸物流办主任巴川江表示，此次开通的中缅新通道联通成渝地区双城经济圈，通过公铁联运方式开辟了西部陆海新通道又一条出海物流路径，将有力助推中缅通道与中欧班列、长江黄金水道互联互通，助力重庆发挥“一带一路”和长江经济带联结点的作用。（记者李晓婷）

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