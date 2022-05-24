人民网东京5月24日电 （记者岳林炜）中国驻日本国大使馆网站23日发布《驻日本使馆发言人就日美领导人会晤涉华消极动向表明严正立场》，全文如下：

一、问：5月23日，日美领导人举行会晤并发表联合声明，多次谈及中国，发表涉华消极言论，对中方进行指责，中方对此有何评论？

答：日美领导人会晤及日美联合声明恶意操弄涉华议题， 对中国进行无端指责，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国主权、安全和发展利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

当前百年变局和世纪疫情交织，国际社会最需要的是团结合作，本地区最期盼的是和平稳定。然而此次拜登访日让我们看到的是，日美打着“自由开放印太”的旗号，实际在制造分裂、煽动对抗，搞封闭排他小圈子。这完全是逆时代潮流而动，损害地区国家整体利益，注定走不远也行不通。中方敦促日美不要执迷于零和博弈和阵营对抗，不要以牺牲别国安全来追求自身安全，不要让早已过时的冷战剧本在亚太重演。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，愿同所有爱好和平、谋求发展的国家一道，加强团结合作，携手应对挑战，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，构建人类命运共同体。同时，中国决不允许任何国家干涉中国内政、损害中国利益、抹黑中国形象，将坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。

当前中日关系处在关键十字路口。中方敦促日方端正对华心态，校正战略走向，平衡处理对华对美关系，真正将构建建设性、稳定的对华关系的表态落到实处，停止为他人火中取栗，不要走以邻为壑的歧途。

二、问：日美领导人联合声明称台海和平稳定对国际社会安全繁荣不可或缺，鼓励和平解决两岸问题。美国领导人在会见记者时应询称“不能够同意大陆武力夺取台湾的行为”。中方对此有何评论？

答：台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，不容任何外部势力干涉。对于任何企图打台湾牌搞“以台制华”的恶劣行径，中方都将作出坚决有力回应。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。

当前台海局势紧张的根源，是台民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，勾连外部势力不断“谋独”挑衅。我们愿尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不允许任何形式的“台独”分裂活动。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，是大是大非的原则问题。妥善处理台湾问题是中日邦交正常化的前提和基础。中方敦促日方深刻反省历史，恪守中日四个政治文件精神和迄今承诺，切实谨言慎行，停止挑衅滋事。

三、问：日美双方在联合声明中称钓鱼岛适用于日美安保条约，称中方在东海、南海以实力改变现状，中方对此有何评论？

答：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，无论日美双方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。日方违背中日四点原则共识精神，不断制造事端，才是造成东海局势紧张的原因。中方严肃敦促日方停止采取导致事态复杂化的举动，切实按照中日四点原则共识精神，通过对话妥善管控矛盾分歧，共同维护东海局势稳定。

中国在南海的领土主权和海洋权益有充分历史和法理依据，符合国际法和国际实践。中方坚定维护领土主权和海洋权益，同时致力于同东盟国家推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海局势总体稳定。日美频繁在南海问题上煽风点火，派遣军舰军机到南海滋事挑衅，才是地区和平稳定的真正威胁。中方要求日美尊重地区国家维护地区稳定的努力，停止在南海问题上挑动是非。

四、问：美国总统拜登在访日期间宣布启动“印太经济框架”，日方表明参加立场，中方对此有何评论？

答：中方一贯认为，任何地区合作框架都应该推进自由贸易，不应该搞变相保护主义，都应该有助于世界经济复苏，不应该破坏产业链稳定，都应该促进开放合作，不应该制造地缘对抗。如果美方所谓“印太经济框架”是要另起炉灶、另搞一套，冲击破坏现行区域合作架构，把经济问题政治化、武器化、意识形态化，在亚太地区制造分裂对抗，以此孤立和排斥中国，那么注定失败。

中国是亚太区域合作的倡导者、推动者和维护者，我们将继续同地区国家一道，共同促进地区和平稳定、团结合作，共同推动地区发展繁荣。

五、问：日美领导人联合声明称注意到中国正在加强核能力，要求中方采取措施减少核风险、增加透明度、推进核裁军。中方对此有何评论？

答：日美一边说要强化“延伸威慑”，一边对中国核政策说三道四，这完全是为了推卸责任、转移视线。

中国坚定奉行自卫防御的核战略，始终将核力量维持在国家安全所需的最低水平，中方核政策本身就是对推进国际核裁军进程、减少核风险努力的重要贡献。美国不认真履行自身核裁军义务，谋求在亚太部署陆基中导、出售核潜艇，有关行为严重危及核不扩散体系。日本长期存储大量超出实际需要的敏感核材料，为享受美国“核保护伞”竭力阻挠美采用不首先使用核武器政策。我们奉劝日美摒弃双重标准，以负责任态度回应国际关切，以实际行动取信于国际社会。

(责编：贾文婷、常红)