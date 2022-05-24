陈 玲

在第四次工业革命的背景下，智能技术和数字经济加速发展，带动创新资源流动和重聚。继土地、人力、资本、管理和技术之后，数据成为新的生产要素，形成新的创新模式。各国纷纷加快建设国际科技创新中心，希望在新技术革命和新经济浪潮中占据高地，汇聚全球资源，引领数字创新发展。

我国“十四五”规划纲要提出，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。这是坚持创新驱动发展的重要举措。国际科技创新中心具有三重属性，即世界科学研究中心、全球创新经济高地和国际创新生态标杆。建设国际科技创新中心是一个复杂的系统工程，应从以上三个方面发力。

作为世界科学研究中心，国际科技创新中心能够集聚大量顶尖大学、科研机构和杰出人才，开展重大原创性基础研究，持续拓展人类科学认知的疆域。科学向纵深发展，要求开展超大范围的国际开放合作、开发和运用尖端科学设施。如坐落在瑞士和法国交界的欧洲核子研究中心拥有世界上最大、能量最高的粒子加速器——大型强子对撞机，旨在探索宇宙起源、超对称性、暗物质等基础科学前沿领域。该研究中心由23个成员国共同管理，超过1.75万名来自世界各地的科学家和2500名运营人员在此工作和交流。其产生和记录的海量数据同时开放给全球70多个国家的1.22万名科学家使用。瑞士连续11年在全球创新指数中排名第一，与其高度开放性密切相关。一段时间以来，我国兴建光源中心、深空望远镜、深地实验室等大型科学设施，将为基础研究的重大科学发现奠定基础。

作为全球创新经济高地，国际科技创新中心能够推动科学走出象牙塔，通过高效的技术转化市场和活跃的商业模式创新推动经济发展。例如，美国硅谷不仅拥有斯坦福大学、加州大学伯克利分校等名校，也集聚了全球风险投资和创新领先企业，包括跨国公司总部、灯塔工厂、独角兽企业等。这些企业不仅自身技术领先、市值高，还创造了相应的供应链和创新创业网络，推动本地新兴技术和经济发展。总体来看，北京、上海、深圳等地也涌现出不少创新领先企业，新经济增长势头较为强劲，新的全球创新高地正在形成。

国际科技创新中心也是创新生态的标杆。创新具有复杂的产生机制和不确定性，良好的创新生态孕育创新思想，激发创业激情，创造无限可能。作为生态标杆的国际科技创新中心形态各异：有的科学文化底蕴深厚，如伦敦、巴黎拥有历史悠久的大学；有的地理区位优势独特，如旧金山、纽约、东京等是国际交流和商贸往来的枢纽；有的文化多元，如柏林、加州等。从共性来看，国际创新生态标杆城市都具有开放的创新网络、包容的创新文化、健全的公共服务体系和文化设施，能够吸引全球人才。在这样的创新生态中，既有大型企业和研究型大学，又有各式各样的专精特新和小微企业，激发知识、技术、人才和资本等创新要素充分交流碰撞。

国际科技创新中心建设没有固有模式。当前，国际科技创新中心正在逐渐向东亚扩展，一批新兴的科技创新中心城市进入全球视野。面对新一轮创新范式转变和产业转型升级，数字化不仅突破了科技和经济的地理限制，而且加速融合政府与企业、厂商与客户、产业上游与下游、服务业与制造业等的创新边界。创新呈现出系统涌现的新格局，亟须形成与之相匹配的创新治理机制。建设北京、上海、粤港澳大湾区等国际科技创新中心，将彰显中国推动高水平开放和高质量发展的决心，也将为东亚新兴科创中心城市树立标杆。

（作者为清华大学产业发展与环境治理研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 18 版）

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