本报记者 谢佳宁

联合国儿童基金会近日发布的报告指出，多重危机使全球患有严重消瘦症的儿童数量急剧增加，将儿童严重营养不良问题推向灾难性阶段。报告说，当前，地缘冲突加剧、疫情跌宕起伏、经济复苏艰难以及气候变化引发部分地区持续干旱，冲击全球粮食安全等，正在使儿童严重消瘦问题进一步恶化。全球每年有超过100万儿童因严重消瘦而死亡。2022年这一人数或将进一步增长。

研究表明，严重消瘦导致免疫系统减弱，是最直接、最明显、最威胁生命的营养不良形式。报告指出，世界范围内，至少有4500万名5岁以下儿童受到严重消瘦影响。在南亚，大约每22名儿童中就有1名严重消瘦。在阿富汗，预计今年将有110万儿童出现严重消瘦症状，比2018年增加近一倍。非洲之角的极端干旱或导致严重消瘦的儿童人数从170万迅速增加到200万，而萨赫勒地区患病儿童预计将比2018年增加26%。

报告称，患有严重消瘦症的儿童死于肺炎的概率比营养充足的儿童高11倍。他们无法正常进食小麦和大豆等传统食物，而需依赖特殊的治疗性即食食品。然而，由于食品原材料、运输和交付成本大幅上涨，治疗性即食食品的价格预计将在未来6个月内上涨16%，这可能会导致60万儿童失去生命。截至目前，已有约1000万的患病儿童未能及时获得治疗性即食食品。

联合国粮农组织警告说，粮食出口的长期减少可能会使今明两年全球营养不良人口数量增加800万至1300万。与此同时，食物、燃料和化肥短缺以及战争导致通胀加剧，食品价格预计将进一步飙升，这使本已无法获得充足食物的国家和地区雪上加霜。

报告认为，当前用于有效减少儿童严重消瘦问题的资金投入远远不足。2019年，全球用于解决严重消瘦问题的资金援助仅占政府开发援助卫生部门支出总额的2.8%，占政府开发援助支出总额的0.2%。受疫情冲击，2028年前该领域投资很难恢复到疫情前水平。

联合国儿童基金会呼吁，各国应把儿童严重消瘦症治疗纳入卫生和长期发展资助计划，以便所有儿童都能及时得到治疗。“如果能筹集到足够的资金，我们就可以为每个孩子提供他们生存和成长迫切需要的基本营养。”联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔表示。

（本报墨西哥城5月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 17 版）

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