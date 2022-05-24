本报记者 李志伟

近期，美国多家机构发布民调显示，多数受访美国民众对美经济社会现状与发展前景愈发感到悲观，对美政府在应对通胀高企、供应链紧张、疫情防控、枪支暴力等一系列问题上无所作为表达不满。

据美国哥伦比亚广播公司5月22日报道，在5月18日至20日期间进行的一项民调结果显示，美国民众对本国经济的悲观情绪日益加重。69%的受访者认为美国经济“糟糕”，这一比例相比4月份的民调上升了6个百分点。对于拜登政府的表现，65%的受访者认为美政府在应对重大事件上反应迟缓。

美国全国广播公司近日公布的民意调查也显示，75%的受访者认为美国正朝着错误方向前进；生活成本和经济问题仍然是美国民众面临的最重要问题，近七成受访者不赞成美政府对经济的处理方式；56%的受访者表示不满意美政府的工作表现。美国民意调查专家麦金塔夫表示，多项民调数据亮起红灯，“民众告诉我们，情况和2008年金融危机时一样糟糕”。

受多重利空因素影响，美多家研究机构日前下调了美国经济增长预期，并警告美国经济前景将出现恶化。皮尤研究中心的一项民调显示，超过七成的受访者认为，通胀高企是美国一个非常严重的问题。

与此同时，愈发严重的枪支暴力和种族主义问题令民众深感担忧。皮尤研究中心的调查显示，54%的美国人认为枪支暴力是美国非常严峻的问题。《华盛顿邮报》和益普索日前联合发起的一项民意调查显示，75%的非裔美国人担心自己及家人会因为种族而受到人身攻击；70%的非裔美国人相信一半或更多的美国白人秉持“白人至上”观念；2/3的受访者表示，与5年前相比，“白人至上”是当前美国一个更严重的问题。

“美国存在严重的种族和阶级不平等，在一定程度上，我们对死亡的容忍度取决于谁处于危险之中。”明尼苏达大学社会学教授伊丽莎白·里格利—菲尔德表示。美联社报道称，许多美国人都有这种感觉，即尽管枪支暴力事件不断重演，美国政客们却依旧无所作为。

（本报华盛顿5月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 17 版）

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