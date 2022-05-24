本报记者 岳林炜 马 菲

近一段时间，日本政府、东京电力公司等就强推日本福岛核污染水排海计划动作频频，加快排海方案审批进程，启动核污染水管道排水口等工程建设，引发日本国内及韩国等多方人士的广泛批评和抗议。

据日本《东京新闻》报道，由福岛当地居民发起的“不要再污染海洋！”市民会议日前向东电公司递交书面文件，强烈要求东电公司立即停止与核污染水排海相关的工程施工。该市民团体将于5月下旬前往福岛县厅，要求当地政府否决东电公司提出的批准施工请求。该团体负责人织田千代指出，核污染水排海将给“3·11”大地震和福岛核事故受灾民众带来更沉重的负担。

织田千代指出，东电公司曾在2015年向福岛县渔业联合会等方面做出承诺：“在没有得到相关人员理解的情况下，不会对海洋排放核污染水。”如果东电公司违反承诺强行排放核污染水，将给未来埋下巨大祸根。5月18日，日本国会参议员岩渕友在参议院相关审议中指出，日本政府违反承诺，对当地渔业人士的反对声音置若罔闻，强行推进排海进程，这将使当地民众灾后重建的努力化为泡影。

5月18日，韩国外交部就日本原子能规制委员会将批准东电公司制定的核污染水排海计划一事表示，韩国将参与国际原子能机构开展的独立监测活动。据韩联社报道，韩国外交部官员表示，针对日本核污染水排海计划和核辐射影响评估报告，韩方此前已两次向日本政府表明立场，并要求其提供额外说明和信息。作为主要利益攸关国，韩国将持续同日方进行沟通与协商。韩国政府将把国民健康和安全放在首位，从客观、科学的角度出发，全力确保日方以安全且符合国际法和国际标准的方式处理核污染水。

5月20日，韩国多个环保团体在日本驻韩国大使馆前举行记者会，敦促日本政府立即取消核污染水排海计划。“日本妄想一排了之，危害全球，无异于发动核恐怖袭击。”相关环保团体表示，东电公司主张核污染水中除氚以外的62种放射性物质会被全部去除，但这并不属实。即使日本降低核污染水中放射性物质的浓度，最终被排放入海的放射性物质总量也不会改变，这将造成无法挽回的环境损失。环保团体强调，韩国政府应立即制定综合对策保护韩国国民安全和水产品安全，发表韩国独立的调查实施计划，并尽快建立官民联合机构，与国民保持沟通并确保信息透明公开。

“核污染水中的放射性物质氚是氢的放射性同位素，这意味着它很难从受污染的水中分离。”英国斯特林大学生物与环境科学系教授、国际辐射防护委员会成员戴维·科普尔斯通近期强调，受核污染水排放计划影响的民众声音应该被倾听，相关担忧应该被考虑，日本政府应就这些关切与民众展开全面讨论。

5月20日，国际原子能机构总干事格罗西在结束对日本为期3天的考察前举行了记者会。格罗西强调，日本民众和周边国家、地区有权利对日本核污染水排海计划感到担忧，国际原子能机构将继续对日本的核污染水排海计划进行验证。

（本报东京、首尔5月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)