本报记者 周卓斌 邢 雪

核心阅读

乌克兰危机爆发以来，美国拉拢欧洲盟友等不断加大对俄全方位制裁。欧洲各界人士和媒体报道指出，欧洲经济正面临高通胀低增长风险，对俄经济制裁进一步导致欧洲各国能源价格飙升，民生负担急剧加重。制裁的反噬效应持续显现，必将长期影响欧洲经济的复苏发展。

近期，欧盟委员会提交了第六轮对俄罗斯制裁措施提案，其中包括今年年底前全面禁止进口俄石油。在此前的第五轮制裁中，欧盟宣布从8月起停止进口俄煤炭。西方对俄的一系列制裁推动国际能源价格大幅上涨，欧洲经济也深受影响。

国际货币基金组织（IMF）4月底发布的《欧洲经济展望报告》预测，2022年欧洲发达经济体和新兴经济体的国内生产总值（GDP）增速将分别降至3%和3.2%，较今年1月发布的预测分别下降1个和1.5个百分点。报告指出，乌克兰危机给欧洲造成严重的经济后果，大宗商品价格的大幅上涨和天然气供应问题将进一步加剧通胀，并削减欧洲家庭收入和企业利润。

能源价格上涨推高通胀水平

欧盟统计局数据显示，4月份欧元区通胀率按年率计算达7.5%，连续6个月创历史新高。其中，德国当月通胀率为7.8%，法国为5.4%，意大利为6.6%，西班牙为8.3%，波罗的海国家以及荷兰等的通胀率达到了两位数。

分析指出，欧洲经济下行风险大幅增加，通胀上行风险又在加剧，能源价格大幅上涨是现阶段高通胀的主要原因。目前，欧盟进口中约45%的天然气、27%的石油和46%的煤炭来自俄罗斯，俄能源在欧盟能源消费市场和经济发展中起着重要作用。

从煤炭到石油，欧盟对俄罗斯的能源制裁不断升级。但欧盟短时间内从本已供应偏紧的国际市场上寻求替代来源又存在相当难度。事实上，4月份欧元区能源价格同比上涨了38%，英国的居民用电和天然气价格上限从4月1日起上调了54%。

欧洲内部反对对俄制裁的声音不断涌起。匈牙利外交部长西雅尔多表示，对俄石油禁令将破坏匈牙利的能源供应安全，“新一轮对俄制裁措施将使匈牙利无法获得保证经济正常运行所需的石油”。德国央行警告称，如欧盟立即禁止俄罗斯能源进口，将引发能源价格进一步飙升，经济面临深度衰退，而德国今年将损失1650亿欧元的产出，GDP将下降5%。德国化工企业巴斯夫集团首席执行官马丁·布鲁德米勒称，停止进口俄罗斯天然气可能会摧毁德国“整个经济”，并引发自二战结束以来最严重的危机。

英国《卫报》指出，俄罗斯在欧洲能源市场扮演着举足轻重的角色，欧洲在短时间内终结对俄能源依赖困难重重。意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇说，欧洲能源价格去年已经大幅飙升，而俄乌冲突让这一趋势雪上加霜。“我们对（俄罗斯）能源产品实施制裁，认为这能损害俄罗斯经济。然而，制裁措施将对欧盟经济造成更大伤害”。

消费成本飙升加重民众负担

能源价格上涨波及食品、日用品等领域，进一步推高欧洲民众的日常生活成本。《纽约时报》的文章认为，对俄制裁引发的能源和商品价格上涨，进一步“惩罚欧洲已经在通胀中挣扎的消费者”。

在法国，超市一些基本食品大范围缺货，甚至断供。在西班牙，全国小型公路货运企业和个体卡车司机发起罢工，抗议燃油价格上涨。在德国，化肥价格飙升至去年同期的5倍。德国农民协会主席约阿希姆·鲁克维德表示：“农民和食品制造商不得不将成本转嫁给消费者，令民众增加了不少支出。”代表化工和采矿业工人的德国BCE工会负责人迈克尔·瓦西利亚迪斯表示，即使部分切断俄对欧天然气供应，也可能导致数十万工作岗位流失。

在英国，4月份主要零售商价格涨幅为2.7%，创近11年来最大涨幅，其中食品价格同比上涨了3.5%。英国《每日镜报》近期一项民意调查显示，超过一半英国家庭将无法在几个月内支付账单。超过500万英国人被迫在供暖和食物之间作出选择，许多人取消度假计划，放弃购买非必需品。英国零售商协会负责人迪金森表示，“不幸的是，消费者还要为未来的价格上涨和坎坷的道路作好准备”。

丹麦南方银行高级经济学家马蒂亚斯·斯普勒格尔表示，经济不确定性正急剧增加。“从加油、取暖到食品价格，消费者面临沉重打击”。英国《星期日电讯报》一项民调显示，英国民众“愿意接受因西方对俄制裁导致更高燃料价格”的比例从3月的50%降至4月的36%；54%的受访者认为财务状况在去年有所恶化，高于两个月前的42%；62%的受访者认为自己的财务状况在未来一年仍将继续恶化。

经济滞胀风险进一步加剧

欧盟统计局数据显示，第一季度欧元区GDP环比增长0.2%，欧盟GDP环比增长0.4%，均低于去年第四季度增幅。英国国家统计局4月发布的第二季度英国经济增长预期仅为0.1%。IMF首席经济学家古兰沙警告说，如果对俄罗斯实施更严厉的制裁，加上消费者信心恶化和金融市场出现波动，欧洲经济增长可能会进一步放缓。

欧洲央行近日也表示，乌克兰危机正对欧洲经济造成持续影响。冲突和相关的不确定性严重影响了企业和消费者的信心。贸易中断导致新的材料和投入短缺。飙升的能源和大宗商品价格正在减少需求并抑制生产。

英国《金融时报》指出，欧洲经济滞胀卷土重来的前景令人担忧，将会给企业和居民尤其是低收入家庭带来“巨大的、潜在的长期痛苦”。报道分析称，面对滞胀风险，各国决策者面临两难——“提高利率可能有助于降低通胀率，但增加的借贷成本将进一步抑制增长。同时，保持宽松的货币政策，将有可能进一步推高价格”。

国际评级机构惠誉经济部主管泰吉·帕瑞克表示，工资增长疲软，食品和燃料价格飙升将抑制未来几个季度的经济增长。冲突和制裁给欧元区经济带来了额外的下行风险。“滞胀的风险只会越来越大”。

欧盟统计局的数据显示，2021年，欧盟和俄罗斯双边贸易额达2575亿欧元。杰拉奇认为，乌克兰危机使欧洲经济遭受严重打击。从中长期来看，如果失去俄罗斯这个贸易伙伴，欧洲将遭受更大的损失。“制裁从来都不起作用。”杰拉奇呼吁欧盟与俄罗斯持续展开对话。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基指出，对欧洲而言，乌克兰危机影响深远，欧洲面临失去国际竞争力的风险。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)