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世界卫生大会再次拒绝涉台提案

2022年05月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦5月23日电  北京时间5月23日，第七十五届世界卫生大会在日内瓦召开。大会总务委员会和全会分别做出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。这一决定充分体现了一个中国原则已成为国际社会普遍共识，是人心所向、大势所趋，不可阻挡。台湾民进党当局借疫情搞政治操弄，不得人心，自取其辱，必将失败。

　　2009年至2016年，在海峡两岸都坚持一个中国原则基础上，中国中央政府连续8年同意台湾地区以观察员身份参加世卫大会。民进党执政以来，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。自2017年起，中国中央政府中止了台湾地区参加世卫大会的特殊安排。世卫大会也连续多年拒绝涉台提案。

　　当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，加强合作、团结抗疫是国际社会对本次大会的共同期待。但民进党当局逆历史潮流而动，执意搞涉台提案，充分暴露了其借炒作参加世卫大会搞“台独”分裂活动的政治图谋。绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义立场。大会开幕前，近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。

　　中国常驻日内瓦代表陈旭大使在大会发言中表示，涉台提案没有法律基础。联大第2758号决议和世卫大会第25.1号决议为世卫组织遵循一个中国原则提供了法理基础。台湾地区参与世卫大会必须按照一个中国原则、通过两岸协商处理。台民进党当局顽固坚持“台独”立场，台参与世卫大会的政治基础不复存在。

　　陈旭表示，涉台提案没有事实依据。中央政府不但邀请台湾专家赴武汉考察，还专门通报获取病毒基因序列的途径。2021年4月以来，台湾地区专家参加世卫组织技术活动共计44批47人次。所以根本不存在所谓“国际防疫体系缺口”。

　　陈旭强调，涉台提案没有国际共识。世卫大会对涉台问题早有定论，大会已连续多年拒绝讨论涉台提案。台民进党当局企图借疫情进行政治操弄的真实目的就是“以疫谋独”。个别国家为台当局背书，这种“以台制华”的政治伎俩必然不能得逞。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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