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外交部发言人就第七十五届世卫大会涉台问题发表谈话

2022年05月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月23日电  外交部发言人23日就第七十五届世卫大会涉台问题发表谈话。全文如下：

　　第七十五届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

　　民进党当局罔顾各方意愿和台湾同胞民生福祉，执意唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，个别国家明里暗里支持怂恿，推波助澜。这些逆历史潮流而动的恶劣行径，受到世界上秉持正义立场国家的一致反对。大会开幕前，近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。

　　中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情约400次，过去一年批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动44批47人次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。

　　我们再次奉劝民进党当局，“以疫谋独”绝无出路。中方也敦促个别国家，停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，否则只会搬起石头砸自己的脚，注定以失败告终。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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