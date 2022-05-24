美国面临的非法移民问题，很大程度上是其长期推行的霸权主义政策的恶果。美国政府应当采取负责任举措，保障移民基本人权，兑现对地区国家承诺，避免更多人道主义悲剧发生

美国海关与边境保护局近日公布的数据显示，美国执法部门继今年3月在美墨边境逮捕了21万名非法移民、创下2000年3月以来单月最高纪录后，今年4月又在美墨边境逮捕超过20万名非法移民。美国将许多非法移民羁押在条件恶劣的移民拘留中心，严重侵犯其人权，引发国际社会普遍关切。

美国执法人员粗暴对待寻求庇护者，导致边境人道主义危机持续加剧。据《纽约时报》报道，2021财年，美国执法部门在美墨边境逮捕非法移民约170万人次，是1960年有记录以来的最高值。美国执法人员的暴力手段也在不断升级。去年9月曝光的视频显示，美国边境警察骑马挥鞭，驱赶试图入境的来自海地的寻求庇护者，甚至将他们驱赶到河水里，野蛮行径令人震惊。美国羁押移民的拘留设施大多由私营公司建设运营，内部环境恶劣，监管严重缺位，侵犯人权的现象屡屡发生。美国官方公布的数据显示，2021财年，美国南部边境有高达557名移民死亡，比上一财年增长一倍多，创下1998年有记录以来的历史最高值。媒体报道称，“真实的移民死亡数字可能更大”。

美国执法部门对非法移民儿童的人权侵犯更是令人触目惊心。美国上届政府曾推行“骨肉分离”移民政策，导致大量非法移民儿童与父母分离，许多儿童至今仍无法找到自己的父母。这一政策虽已迫于压力叫停，但美国对待非法移民儿童的做法并没有多少改观。《今日美国报》网站去年11月报道指出，新冠肺炎疫情发生后，美国政府援引“公共健康法”相关规定，对所有试图跨越边境的难民移民进行集体驱逐，创造了“骨肉分离”移民政策的2.0版，迫使许多未成年子女与父母分离。有数据显示，近几年被羁押的26.6万名非法移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。有关羁押设施内部管理混乱，经常发生虐待、强迫劳动等侵犯人权现象，给被羁押的孩子带来严重的身心创伤。“美国政府一直延续着上届政府的移民政策，延续着对人权的践踏和对尊严的破坏。”萨尔瓦多移民问题专家塞萨尔·里奥斯指出。

美国面临的非法移民问题，很大程度上是其长期推行霸权主义种下的恶果。在提出“门罗主义”后的近200年时间里，美国30多次军事介入拉美国家，导致不少拉美国家陷入长期动荡和贫困。“许多抵达边境的移民是美国政策的双重受害者。他们逃离美国支持的暴力和政变，然而一旦到达美国就会遭到暴力逮捕、监禁和性侵犯。”美国《解放报》的文章深刻揭示了美国在移民问题上的历史和现实责任。美国不思从源头上解决问题，迟迟不兑现其支持地区国家发展以解决移民问题的承诺，却一再要求拉美国家负起责任，这一消极态度引发地区国家的批评。墨西哥总统洛佩斯表示：“我们什么都没得到。话说够了，是时候行动了。”

美国政府将移民政策政治化，摇摆不定，也是导致边境移民危机的主要原因之一。美国上届政府为迎合选民，奉行严苛的移民政策，在美墨边境扩建隔离墙。现任美国政府曾承诺推出所谓“有序”和“人道”的边境移民政策，但在执政8个月后就收回了终止移民驱逐令的许诺。今年，美国中期选举在即，移民问题再次成为两党博弈的筹码。正如美国《政治杂志》所指出，“移民问题只不过是美国政客手里的政治工具”。美国两党将政治私利凌驾于人道主义之上，使移民沦为“政治棋子”。

残酷对待处境艰难的非法移民，暴露出美国所自我标榜的“人权卫士”的伪善面目。面对国际社会的关切，美国政府应当采取负责任举措，切实保障移民的生命权、健康权等基本人权，认真兑现对地区国家的承诺，避免更多人道主义悲剧的发生。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)