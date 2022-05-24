新华社广州5月23日电 5月23日，国务委员兼外长王毅在广州以视频方式出席联合国亚太经社会第七十八届年会开幕式并致辞。

王毅说，75年前，亚太经社会在中国上海应运而生。75年后的今天，亚太再次站在历史的十字路口。亚太的和平繁荣不仅关乎本地区命运，更关乎世界未来。要以史为鉴，锐意进取，携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。

一是毫不动摇维护和平稳定，坚持维护联合国宪章宗旨和原则，旗帜鲜明地拒绝任何将军事集团和阵营对抗引入亚太的图谋。

二是齐心协力促进经济发展，推动建立亚太自贸区，建设开放型亚太经济和世界经济，为世界经济复苏增长带来更多“亚太机遇”。

三是优势互补实现合作共赢，加强发展政策对接，深化务实合作，为落实联合国2030年可持续发展议程作出亚太贡献。

王毅强调，中国将继续立足亚太、造福亚太，以实际行动为亚太长治久安和可持续发展作出更大贡献。中国将坚定捍卫亚太和平，坚定促进亚太发展，坚定参与亚太合作，坚定支持联合国亚太经社会的工作，支持亚太经社会为促进区域发展发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）

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