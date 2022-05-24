世卫大会涉台提案的再次失败，再次证明任何“以疫谋独”“倚美谋独”的图谋，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋，都不可能得逞

5月22日和23日，第七十五届世界卫生大会总务委员会和全会分别作出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。所谓涉台提案的失败下场，再次证明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战，再次清楚地表明,无论是台湾民进党当局妄图“以疫谋独”“倚美谋独”，还是个别国家企图搞“以台制华”，都不可能得逞。

世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。世界卫生组织是仅限主权国家加入的联合国专门机构。根据联合国大会、世界卫生组织有关决议和世卫组织《组织法》，台湾作为中国一部分无权加入。任何有关中国台湾地区参与国际组织活动的问题都必须在一个中国原则下解决，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议早已确认这一根本原则。本届世卫大会有关涉台提案的决定得到国际社会广泛支持和理解，大会开幕前已有近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会的立场。

坚持一个中国原则是台湾地区参加世卫大会的政治基础。2009年至2016年，正是在海峡两岸都坚持一个中国原则的基础上，中国中央政府连续8年同意台湾地区以“中华台北”名义、观察员身份参与世界卫生大会。2017年至今，台湾地区连续6年被世卫大会拒之门外，究其根源是民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。当前，台湾地区疫情肆虐，民进党当局将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，不思防控疫情，执意唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，在参加世卫大会议题上进行丑陋而拙劣的表演，妄图在国际上制造“两个中国”或“一中一台”，从一开始就注定了失败的命运。

中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生以来，中国中央政府向台湾地区通报疫情约400次，过去一年批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动44批47人次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。事实充分证明，美方所谓“严重卫生关切”完全站不住脚，民进党当局所谓“国际防疫体系缺口”更是无稽之谈，以此为借口搞涉台提案，只能再一次暴露美台勾连的险恶用心。

台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。美方多次明确表示奉行一个中国政策，不支持“台湾独立”，并一再重申“不支持台湾加入任何必须由主权国家才能参加的国际组织”。然而，美方在台湾问题上的实际行动与表态大相径庭。从公然签署要求“协助台重获世卫组织观察员身份，以参加世界卫生大会”的有关法案，到发表“强烈倡议”世卫组织邀请台湾作为观察员参加世卫大会的所谓声明，美方频频打出“台湾牌”，企图搞“以台制华”。美国的言行严重违背国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号，是对中美关系和台海和平稳定的严重损害。

世卫大会涉台提案的再次失败，充分证明世界人民的眼睛是雪亮的，任何“以疫谋独”“倚美谋独”的图谋，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋，都将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对。美方应认清形势，严守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止将卫生问题政治化的徒劳之举。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)