本报记者 谢佳宁

“尽管受到新冠肺炎疫情和国际关系中不确定性因素影响，中国以实际行动克服当前所面临的困难，让经济发展继续沿着高质量轨道前行。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多近日在接受本报记者采访时表示。

今年一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%，增速较去年四季度加快了0.8个百分点，实现了平稳开局。“统计数据表明，中国经济具有强大韧性和增长潜力，将继续为地区和世界经济发展作出巨大贡献。”雷加拉多说。

雷加拉多注意到，为促进经济可持续发展、提高竞争力，中国政府综合运用各项宏观经济政策工具。他举例说，今年年初以来，中国已经出台税费支持政策，加大对制造业、中小微企业和个体工商户等的支持力度。此外，一季度中国一般公共预算支出同比增长8.3%，科技攻关、现代农业、卫生健康、教育等民生领域及区域重大战略的支出均得到有力保障。“中国经济取得的成绩有目共睹，我们对中国经济未来发展充满信心。”雷加拉多说。

近年来，中国积极扩大高水平对外开放。雷加拉多表示，中国进一步完善了外商投资法律法规体系，取消了诸多对境外投资者的限制，增加了外资进入中国市场的机会。“在当前艰难的国际环境下，外国投资者、外资企业对中国市场仍表现出强大信心。今年前4个月，中国实际使用外资同比增长20.5%。”雷加拉多认为，这预示着中国经济将实现更加长远的可持续增长。

雷加拉多十分看好中国在人工智能、新能源汽车、数字经济、可再生能源等领域的发展潜力，认为这些领域值得外商持续关注。“中国在国际产业分工中处于核心位置，对稳定全球产业链供应链发挥着至关重要的作用。目前，中国正不断优化经济结构，努力推动创新和高端产业发展，这将进一步引领全球价值链重塑，推动世界经济高质量发展。”

近年来，中拉经贸合作稳步推进，中国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位。对于中拉经贸合作进一步提质升级，雷加拉多充满期待：“去年，拉中贸易额突破4500亿美元，较2020年增长41.1%。拉美是中国对外投资的第二大目的地，来自中国的投资为拉美地区发展带来了宝贵的金融和技术支持。”

拉美地区是共建“一带一路”的重要参与方。截至目前，已有20多个拉美国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件。雷加拉多表示，共建“一带一路”将进一步推动古中合作，“古巴在生物技术和医药产业领域具有发展优势，旅游资源丰富，古中未来合作潜力巨大”。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）

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