本报记者 白紫微

以“团结合作推动发展，携手迈向美好未来”为主题，金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛近日以视频方式举行。中共中央对外联络部负责同志在开幕式上宣读习近平总书记贺信。来自10个国家的130余名政党领导人、智库和民间社会组织代表线上参会，共议推进后疫情时代金砖合作。

金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛由中联部指导金砖国家智库合作中方理事会、中国民间组织国际交流促进会共同主办。与会各方普遍认为，近年来金砖国家交流合作取得丰硕成果，金砖国家政党、智库和民间社会组织要继续发挥各自特色优势，坚守全人类共同价值，践行真正的多边主义，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，推进联合国2030年可持续发展议程，共同为构建全球发展共同体贡献智慧和力量。

“只有我们团结一致，才能解决世界面临的问题”

当前，全球经济复苏乏力，发展鸿沟加剧，气候变化、数字治理等挑战严峻。与会代表纷纷表示，金砖国家要坚持开放包容、合作共赢的金砖精神，同广大发展中国家一道推动国际社会同心合力、迎难而上，携手开辟更加光明美好的发展前景。

南非非洲人国民大会主席、总统拉马福萨在致论坛的贺信中表示，新冠肺炎疫情凸显了国际社会团结合作的重要性。“我们必须抵制一切企图以狭隘的民族主义、单边主义取代多边主义和交流合作的行径。只有我们团结一致，才能解决世界面临的问题。”

阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯表示，在共同挑战面前，单打独斗没有出路，要深化新兴市场国家和发展中国家团结合作。

柬埔寨人民党主席、政府首相洪森表示，在国际局势复杂演变的背景下，要想切实解决当前面临的问题，就不能抛弃和退出多边机制。东盟、金砖国家以及国际社会必须加倍努力，重振多边主义。“不应使用单边制裁、经济封锁等违反国际法和联合国宪章宗旨和原则的制裁手段干涉遏制他国。”

印度尼西亚民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂认为，万隆会议在和平共处五项原则基础上提出处理国家间关系十项原则，至今仍对国际关系实践具有十分重要的指导意义。“怀着同样的精神，我们希望今后不再有国家将自身利益建立在他国苦难之上。本次论坛开辟对话渠道，凝聚各国政党共识，将推动世界各国尤其是金砖国家间的多边合作。”

“全球发展倡议为全球合作注入新的动力”

发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。不少与会代表表示，金砖国家应以实际行动推动国际社会聚焦全球发展事业，促进后疫情时代包容、可持续、有韧性的经济社会复苏和发展。

“习近平主席提出的全球发展倡议为全球合作注入新的动力，也为发展滞后的国家特别是遭受疫情重创的国家提供了新的机遇。”洪森表示。

费尔南德斯认为，金砖国家对世界经济发展起着至关重要的作用，正在并将为维护全球宏观经济稳定、推动世界经济增长作出日益重要的贡献。“我对金砖国家承诺全面落实联合国2030年可持续发展议程及其具体目标表示赞赏。”

巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚认为，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。金砖国家应有效推进南南合作，促进医疗卫生、科学技术和环境等领域的复苏和共同发展。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任孟大为认为，与其把时间和精力花费在军事部署，不如聚焦和平、改革和发展。全球发展倡议为克服当前挑战提供了新的思路，反映了广大非洲国家的心声。

“为拓宽合作领域、提升合作成效作出宝贵贡献”

与会各方普遍认为，面对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，金砖国家政党、智库和民间社会组织应增强命运共同体意识，推动经济、社会和环境等领域协调发展，建设更加美好、公平、繁荣的世界。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫说，金砖国家在框架内的协作为各成员国发展创造了有利条件。“负责任政党之间加强团结合作比以往任何时候都更加重要。我们不允许本就脆弱的全球粮食体系遭到破坏，不允许饥饿问题继续恶化。这是金砖国家政党、智库及民间社会组织面临的共同任务。”

柬埔寨人民党中央常委、政府副首相尹财利表示，中国民间组织国际交流促进会和柬埔寨民间社会组织联盟论坛的密切合作为增进两国人民友好往来发挥着重要作用，“期待同更多金砖国家的民间社会组织加强交流合作，为全球减贫与发展事业、推动构建多元互动的人文交流格局作出更大贡献。”

印度人民党全国副主席巴贾扬特·杰伊·潘达认为，金砖国家具有诸多相似特点，应发挥作用，推动新兴市场国家更好参与全球治理问题。未来金砖国家不仅要加强政府层面的合作，还应进一步加强政党合作。

费尔南德斯表示：“各政党、智库和民间社会组织需要共同努力，为拓宽合作领域、提升合作成效作出宝贵贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)