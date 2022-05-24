新华社北京5月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京23日说，俄经济正从容应对制裁带来的冲击。乌克兰总统泽连斯基当天表示，希望各国积极参与乌战后重建。

——据俄罗斯总统网站消息，普京23日在俄南部城市索契与白俄罗斯总统卢卡申科举行会谈时表示，尽管存在种种困难，但俄经济正从容应对制裁带来的冲击，“所有主要的宏观经济指标都可以证明这一点”。普京说，俄白两国正在稳步加强联盟国家建设，重点内容包括产业合作、能源领域和农业领域合作等。

——据乌克兰国家通讯社23日报道，泽连斯基当天在达沃斯世界经济论坛年会上发表视频讲话时，提议成立一个“由负责任的民主国家组成的”国际粮食出口国组织，以防止出现全球性饥荒。泽连斯基还表示，乌克兰重建工程规模宏大，战争给乌方造成的损失超过5000亿美元，希望各国积极参与乌克兰战后重建。

——据塔斯社23日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当日在回答记者提问时表示，俄乌两国一直在进行各种形式的被扣押人员的交换活动。俄副外长鲁坚科当日对媒体说，俄方不排除与乌克兰讨论用亚速钢铁厂已投降的乌军人员交换被乌军扣押的俄军人员的可能性。如果乌方表现出建设性立场并对此前俄罗斯转交给乌方的谈判草案文件作出回应，俄方愿意重回谈判桌。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日发布通报说，过去一天，俄军使用高精度远程海基导弹摧毁了乌武装部队第10山地突击旅转移至顿巴斯地区的武器和军事装备，使用高精度空基导弹摧毁了乌方4个指挥所、1个通讯中心、48个军事装备和人员聚集点以及6个弹药库。俄火箭炮兵部队打击了乌方超过680个军事目标，俄防空部队击落了乌方3架苏-25战机和13架无人机。科纳申科夫说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军177架战机、125架直升机、990架无人机、319套防空导弹系统、3226辆坦克和其他装甲车、421台多管火箭炮、1643门野战火炮及迫击炮、3106辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部23日在社交媒体发布消息称，驻扎在利沃夫州的乌军在战斗中“消灭了”俄军第76空降突击师的两辆战车和14名空降兵。但乌武装部队总参谋部没有透露乌军损失以及战斗发生的时间和具体地点。（参与记者：华迪、李铭、李东旭）

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