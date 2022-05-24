新华社广州5月23日电（记者徐弘毅）5月23日，国务委员兼外长王毅在广州会见来华访问的联合国人权高专巴切莱特。

王毅强调，习近平主席指出，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。中国在发展人权事业方面坚持做到五个“始终”。

一是始终把保障生存权放在首要位置。中国不仅用不足全球9%的土地养活了全世界五分之一的人口，而且还建起了世界最大的社会保障体系和全民医疗保障网。新冠肺炎疫情发生以来，中国坚持践行人民至上、生命至上，最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康。

二是始终把提升发展权作为优先事项。中国历史性解决了绝对贫困问题，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，14亿多中国人民整体步入全面小康社会，具有里程碑意义。我们已开启第二个百年奋斗目标新征程，朝着共同富裕迈进，确保在发展道路上不让任何一个人掉队。

三是始终把保障公民合法权益作为基本任务。中国是世界上唯一持续制定和实施四期国家人权行动计划的主要大国。中国不断发展全过程人民民主，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、选举民主和协商民主相结合。

四是始终把维护少数民族等特定群体权利作为重要内容。通过中央支持、对口支援等方式帮助少数民族地区实现共同发展繁荣，依法保障各民族群众平等管理国家事务的权利。

五是始终把保护人民安全作为长期目标。中国致力于建设“平安中国”，中国民众安全感近年来持续超过98%。去年国际权威民调机构发布的法律与安全秩序调查报告显示，中国得分居全球前列。

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