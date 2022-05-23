据新华社马德里5月20日电 （记者冯俊伟、谢宇智）2022欧洲氢能大会18日至20日在西班牙首都马德里举行。与会众多业内人士将目光投向中国，认为中国将成为绿色氢能最重要的资源供应和消费市场之一。

与会的来自40个国家和地区的600多名业内人士围绕绿色氢能相关技术和项目展开了讨论，认为绿色氢能将成为欧洲应对气候变化的关键。不少企业表达了进一步拓展国际业务的愿望，中国成为最受关注的市场之一。

拥有60多年历史的法国德希尼布能源公司技术主管何塞·安东尼奥·博尔克说，中国在制氢、储氢、运氢、加氢的产业链上拥有众多企业，他的公司和不少来自中国的电解槽制造商保持着密切关系。

西班牙埃莱克诺集团可再生能源部门负责人安赫尔·罗德里格斯强调，他们与中国企业在光伏业务上有很多合作。“在光伏面板方面，几乎所有主要的工厂和供应商都来自中国。”

另外，日前在西班牙巴塞罗那举行的绿色氢能全球大会上，主办方绿色氢能组织主席马尔科姆·特恩布尔特别提到中国的促进作用，称中国正在绿色氢能领域发挥着主导作用。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 20 版）

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