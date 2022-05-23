本报记者 李 强

图为参展商正在参观德国食品加工设备制造商展示的高性能食品加工设备。

本报记者 李 强摄

德国法兰克福国际肉类食品加工设备展览会（简称法兰克福食品加工展）近日落下帷幕。展会吸引了来自44个国家和地区的860多家展商参展，环境友好是重要主题。

肉类加工业是高耗能行业。根据欧盟在2021年进行的“欧洲晴雨表”民意调查，大约1/3的欧洲人倾向于减少肉类消费，16%的欧洲人在购买食物时会考虑碳足迹，这对食品加工行业提出了全新挑战。

记者在展会现场发现，几乎所有参展的知名食品加工设备和原材料供应商，都将环境友好、绿色食品、绿色能源等标签词放在显著位置，展出的产品也纷纷聚焦这类主题。“这款搅拌机采用了耐用部件和现代卫生设计，齐平的焊接点和圆形容器边缘可以减少食物残渣和细菌接触，这意味着在清洁时消耗更少的水资源。”在德国著名食品加工设备制造商威迈格展台前，工作人员向记者介绍了最新的节能技术。

“工业4.0”的技术和理念也被广泛应用于食品加工行业，如基于传感器控制的新型伺服电机、新型节能制冷和热泵解决方案等，都能大幅提高能源效率。一款采用伺服电机的新型灌装机可以节省高达25%的电力消耗；全自动机器人切割包装流水线也是展会的热门产品，机器臂可以自动识别产品尺寸，精准调整刀具角度，直到产品装箱，全程几乎不需要人工参与；弗劳恩霍夫工艺工程和包装研究所还展示了面向未来的解决方案，如借助增强现实技术进行安全高效清洁的虚拟清洁助手，这将为现实中的生产线提供大量可参考数据，起到优化流程、节约能耗和资金的作用。

“我们需要有助于节约能源和保护环境、优化工作流程、提高产品质量的技术创新。”德国肉类工业协会总裁赫伯特·多尔曼在展会上表示。该协会的一项调查显示，超过50%的协会会员计划在2022年扩大投资，特别是在提升能源效率等方面。

（本报法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 20 版）

(责编：白宇、赵欣悦)