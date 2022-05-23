本报记者 李志伟

据《华尔街日报》近日报道，美国一些企业希望将生产线搬到离本国更近的地方，但是他们发现，要想复制亚洲制造中心那样成熟的供应链需要很长时间，“回迁生产线”面临重重困难。英国经济学人智库报告认为，未来几年北美不会出现大规模供应链回流。

《华尔街日报》报道说，一些美国进口商正研究将采购从亚太地区转移到墨西哥和更往南的拉美国家。但是这些企业发现，要找到拥有合适的原材料、生产质量和零部件网络的供应商都比较困难。相比之下，东南亚等制造业中心早已建立了成熟的供应链。“亚洲是各种零部件的最大市场，从基本组件到尖端组件应有尽有。”美国高德纳咨询公司副总裁卡玛拉·拉曼表示，目前仍无法在其他地方重建这种产业生态系统。

恩路国际咨询公司创始人兼首席执行官乔纳森·加里森表示：“我们不能忽视亚洲供应链参与方形成的网络效应以及合同义务，这些提升了与亚洲市场脱钩的成本。”他指出，如果企业离开亚洲“意味着失去所享受的所有激励措施”。美国加州一家酿酒设备企业创始人米切尔·汤姆森表示，供应链迁移还会引发监管结构、海关规定、更换供应商、物流等诸多问题。“如果从零开始，怎么做得到？”

英国经济学人智库去年发布的一份报告称，未来几年北美不会出现大规模的供应链回流。报告认为，到2025年，“亚洲在全球出口中的份额将继续上升”，反映出该地区在全球供应链网络中的持续重要性。亚洲已成为重要的制造中心，并拥有数十亿消费者的市场。经济学人智库商业和法规负责人安德鲁·维特里蒂强调，大多数在亚洲拥有长期业务的跨国公司，会根据运营成本效益和收入最大化作出供应链决策。

分析指出，跨国公司的产业链是经过长期生产经营打造而成，由市场潜力、产业配套能力、劳动力素质、基础设施成熟度等综合因素决定。在全球供应链体系中，各国经济已经形成“你中有我、我中有你”的格局。如今美国经济生态以及诸多实际情况决定了所谓供应链回流难上加难。

（本报华盛顿5月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 20 版）

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