本报记者 沈小晓 刘玲玲

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健康的森林对人类和地球至关重要。越来越多国家和地区正制定新的森林战略，从增强森林复原能力、强化森林资源保护与管理、推动森林可持续发展等方面，着手加强应对森林生态系统面临的挑战。

世界自然基金会近期发布的报告显示，尽管很多地区已经采取一定措施，但全球范围内，毁林和林地退化情况仍在恶化。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方采取切实、可信的行动，结束不可持续的消费和生产模式，携手保护森林，向有需要的国家和人民提供可持续森林管理方面的支持，以健康的森林促进更健康生计。

森林退化加剧人类健康风险

根据世界自然基金会发布的《全球森林生命力展望——保护现状与对策》报告，在2004年至2017年间，全球多地共有4300万公顷的森林消失，主要发生在拉丁美洲、撒哈拉以南非洲、东南亚和大洋洲。

另据联合国粮农组织的数据，从2015年到2020年，全球每年损失大约1000万公顷的森林。其中，亚马孙雨林在过去50年中失去了17%的面积。协作制图平台MapBiomas最近的一项卫星图像调查显示，2020年，大西洋沿岸森林覆盖面积只是其原始面积的25.8%。

专家指出，森林是约80%已知陆地生物物种的家园，吸收了全球约1/3的温室气体，是全球应对气候变化的关键一环。森林丧失和退化潜在地加剧了人类面临的健康风险。

今年3月，世界自然基金会发布的一份报告探讨了森林与人类健康之间的五类潜在相互作用，分别是癌症和糖尿病等非传染性疾病、环境暴露、食物和营养、物理危害和传染病，并指出森林的保护和恢复对于保障和促进人类健康至关重要。报告建议各方加强合作，支持可持续农业的计划，建立城市森林，为城市降温和防范洪灾，同时过滤导致疾病的空气污染物。

“公共卫生安全和森林保护是相互交织的关系。”世界自然基金会森林战略和研究经理贝亚蒂表示，当国家和社区面临公共卫生挑战时，我们应该反思如何对待森林，重新认识森林对人类健康的影响。

多国出台森林保护法规

为进一步加强森林资源保护与管理，许多国家和地区积极推动完善立法，同时通过设立国家公园、自然保护区，以及鼓励植树造林等方式，努力扩大森林覆盖率。

加蓬是全球森林覆盖率最高的国家之一，其总面积的88%以上被热带雨林覆盖。为保护雨林，加蓬自2000年以来创建了13个自然保护区，占地300万公顷，约占全国领土面积的11%。为限制森林砍伐和森林退化，加蓬在全国范围内全面禁止原木出口。从2013年起，加蓬不再颁发新的采伐许可证。

赤道几内亚政府近年来连续出台多项法律法规，对森林采伐、木材部门的经营活动进行严格管束，加大打击非法砍伐树木特别是受保护树种的力度。例如，林木使用须向主管林业的政府部门提出申请，所有木材都必须在赤几境内进行加工等。

哥伦比亚有一半以上领土被热带森林覆盖。2021年1月，哥伦比亚发布管控森林砍伐和促进可持续管理森林战略，计划到2022年减少30%的森林砍伐，到2030年实现森林砍伐净零，恢复超过96万公顷的森林。

许多国家和地区通过制定森林政策、开展植树造林等方式恢复植被、保护森林。欧盟2021年宣布制定一项涵盖整个森林生命周期的森林战略，到2030年，再种植至少30亿棵树，以提高森林固碳能力。意大利鼓励相关部门开展有计划的人工造林项目。数据显示，2015年至2020年，意大利森林面积持续扩大，增加了25.5万公顷。德国政府推出了面向私有林和社区林的财政援助计划，开展森林恢复和再造林。数据显示，截至2020年12月，已有27.7万公顷受灾林区开始重新造林。新西兰也在持续扩大人工林面积，计划在2018年至2028年种植10亿棵树。

技术创新应用日趋广泛

在联合国框架下，多个国家就森林保护开展了合作项目，联合国开发计划署等国际组织也一直在采取各种行动支持相关国家保护森林资源。法国和智利在2019年共同发出以多边、有效和协同行动保护热带森林的倡议，已有25个国家加入了该倡议。德国和摩洛哥2019年建立农林对话机制，在森林规划和监控、可持续农林方面加强对话和合作。

技术创新在保护森林生态系统的过程中正得到越来越多的应用。一些国家使用无人机、扫描仪、红外线传感器、3D传感和成像等技术管理森林，让森林的可持续发展更具开放性和有效性。

借助最新研究和技术，很多国家对森林生态系统的监测水平进一步提升。德国建立了可提供精细的数据和结果的森林环境监测系统，可以对森林环境状况进行评估，为改善森林结构、制定环境相关政策等提供了重要参考。加拿大通过卫星系统对森林火灾进行实时监测、预警。

罗马尼亚科瓦斯纳县的一片森林在配备了对林业作业特定声音进行实时监测和预警的“数字守护者”系统后，变身为“智慧森林”，有助于防止非法采伐并及时干预。据介绍，该系统为每棵树配备了声学传感器，可从环境中捕获各种声音，将接收到的数据通过互联网发送到配备人工智能的云平台。单个设备的覆盖半径为1公里，可以有效防止3平方公里以上的森林砍伐。

巴西一家创新企业开发出一套监测综合系统，可以即时从云端追踪森林生长速度。一旦固定在树木周围，感测器便会定期捕获树木直径的变化以及一系列环境变量。收集的信息传输至系统并经过数据分析，可帮助森林管理者和研究人员更好了解森林发展的情况。

还有的国家致力于调整经济结构，转变发展方式，推动经济多元化。加纳奖励社区为减少森林砍伐和森林退化造成的碳排放所作的努力，建设木薯粉和乳木果油的加工设施，创造就业机会，增加民众收入；为减少森林砍伐，赞比亚改善可持续土地管理，使农民生计选择多样化，发展气候智能型农业等。

联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，投资森林就是投资未来。“我们必须加大努力，保护和恢复森林，为依赖森林获得生计的社区提供支持。只有这样，才能共同实现一个更加公正、平等和可持续的世界。”

（本报开罗、巴黎5月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 20 版）

(责编：白宇、赵欣悦)