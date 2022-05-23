戴庆利

巴哈马是加勒比海和大西洋交汇处一颗璀璨明珠。中国与巴哈马民间交往源远流长，早在1870年已有中国人到拿骚定居。中巴两国虽相距遥远，国情迥异，但对和平发展、合作共赢的共同追求，将两国和两国人民紧密联系在一起。

1997年5月23日中巴建交，开启了两国关系新篇章。建交25年来，在两国领导人共同关心和引领下，中巴关系稳步发展，各领域合作成果丰硕。

政治互信是坚实基础。25年来，巴方始终坚持一个中国原则，奠定了两国关系健康稳定发展的基石。中巴都珍视相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政和平等互利的原则，都重视应对气候变化、促进可持续发展等问题，在国际事务中保持着良好沟通协调。

务实合作是重要支柱。中巴建交以来，一批地标性合作项目助力巴哈马经济发展和人民生活改善。托马斯·罗宾逊国家体育场成为两国友谊的象征；机场高速路和北阿巴科港口极大优化了巴哈马交通基础设施；巴哈玛度假村为当地创造了6000多个就业机会，对巴哈马国内生产总值的贡献率为12%；自由港集装箱码头为巴哈马打造国际物流中心提供重要支撑；去年“新地标”综合体项目在拿骚市中心竣工开业，成为双方互利共赢的新范例。

共克时艰是坚强保障。巴哈马大部分岛屿地势低平，飓风等气候灾害频繁。2019年史上罕见5级飓风“多里安”袭击巴哈马，造成重大损失。中国政府第一时间紧急驰援。在巴方抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，中方提供了多批抗疫物资。巴哈马总理戴维斯多次动情地说，巴中是患难之交，巴哈马政府和人民永远不会忘记中国政府和人民的帮助。

交流互鉴是情感纽带。2013年中巴签订互免签证的协定，为密切两国人员往来创造了有利条件。巴哈马的海景和生态也被越来越多中国民众熟知。中方每年为巴哈马年轻人提供政府奖学金，并资助巴哈马官员和各界人士到中国培训。巴哈马大学孔子学院举办的赴华夏令营活动，为师生体验中国文化创造了宝贵机会。中巴两国艺术团的精彩表演深受对方人民喜爱。数百名旅巴华侨华人融入和回馈当地，为两国民间交往播撒了友谊的种子。

中巴友好的根基在民间。首位巴哈马赴华留学生一家两代人先后获得中国政府奖学金到中国留学，谱写了中巴友谊薪火相传的佳话；巴哈马音乐家德万尼亚为两国建交25周年谱写了旋律优美的《巴中友谊之歌》；中文流利的巴哈马歌手柯森致力于促进两国友好；众多巴哈马企业家期盼到中国寻求商机。

中巴关系风华正茂。相信在双方共同努力下，中巴关系一定能行稳致远，中巴合作一定能再结硕果，中巴友谊一定能续写新篇，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻巴哈马大使）

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 03 版）

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