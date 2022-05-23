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中国经济将继续保持稳定发展态势（国际论坛）

马吉特·莫尔纳
2022年05月23日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着贸易和投资领域进一步扩大对外开放，中国将在全球产业链调整中持续扮演重要角色

　　

　　今年一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%。这一数据是建立在2021年中国经济强劲反弹基础之上的，考虑到高基数效应的影响，这一数据是完全合理的。

　　过去两年多来，新冠肺炎疫情对世界经济产生严重冲击，中国经济率先实现复苏，表明中国经济有足够的韧性和灵活性。近期，中国部分地区出现疫情反复，对经济发展造成暂时性影响。与疫情发生初期相比，人类对病毒的认知大大加深，积累了大量防控经验。从这个角度看，我们有足够理由相信，随着疫情逐步得到控制，中国经济将快速摆脱“阵痛”，发展前景可期。

　　对中国经济增速的评价要客观。随着经济体量不断增大，中国经济的增速自然会有所放缓，但中国经济保持稳定发展的态势不会发生根本改变。经济合作与发展组织模型显示，未来三四十年，中国人均国内生产总值将继续接近发达国家水平。在这一过程中，中国有空间进一步提升经济发展的开放性、包容性，这将继续给中国经济带来巨大改革红利。

　　为应对经济领域面临的挑战，中国政府近期在宏观层面推出了一系列提振经济的政策，包括为经济发展提供必要的流动性、加大基础设施投资等。中国政府的宏观政策选择更加成熟稳健，努力在稳增长和控制风险之间达到平衡，更注重确保市场公平和提高长期生产效率。在进一步提振国内消费市场、提升财政政策效能、调节中国与其他主要经济体复苏周期不同步问题等方面，中国仍然拥有政策空间。

　　与此同时，中国政府正加快建设全国统一大市场。经济合作与发展组织的中国经济调查报告显示，中国建设全国统一大市场将有效解决地方保护主义、行政垄断造成的经济效率损耗等问题，是进一步在全国范围内提高生产效率、增强市场竞争力的关键。

　　中国是全球关键商品和服务的重要提供者，为维护全球供应链稳定发挥了重要作用。中国有高质量的基础设施和大量高素质劳动力，在全球供应链中的重要地位不会改变，中国市场也将继续保持全球竞争力和巨大吸引力。中国商品出口附加值不断提升，表明中国正逐渐向全球价值链的上游攀升。未来，随着贸易和投资领域进一步扩大对外开放，中国将在全球产业链调整中持续扮演重要角色。

　　长期以来，欧中经贸合作不断深化。双方正在不断探索新的合作增长点，在绿色转型方面的合作潜力尤其突出。欧盟在零排放技术的研发和使用方面处于世界领先地位，中国具备雄厚的产业基础，可以提供太阳能电池板、风力涡轮机等支持可再生能源发展的相关设备。双方持续推动实现各自提出的碳中和目标，有利于进一步激发欧中创新潜能，为双方经济的长期发展提供新动力。

　　（作者为经济合作与发展组织中国经济政策研究室主任）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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