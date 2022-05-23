本报记者 朱玥颖

5月22日是国际生物多样性日，今年的主题聚焦“共建地球生命共同体”。生物多样性使地球充满生机，也是人类赖以生存和发展的基础。面对全球生物多样性丧失和生态系统退化，中国秉持人与自然和谐共生理念，坚持保护优先、绿色发展，中国生物多样性保护不断取得新成效。同时，中国坚持共商共建共享原则，不断深化生物多样性国际合作，积极推动共建地球生命共同体。

中国生态保护成效显著

生态兴则文明兴。生物多样性关系人类福祉。

“坚持人与自然和谐共生”“绿水青山就是金山银山”“良好生态环境是最普惠的民生福祉”“山水林田湖草是生命共同体”“用最严格制度最严密法治保护生态环境”“共谋全球生态文明建设”……党的十八大以来，习近平主席多次就生态保护提出一系列重要主张。

日前，一年一度的可可西里藏羚羊大规模迁徙开启。随着中国不断加大生态保护力度，可可西里境内藏羚羊种群数量已从上世纪80年代初的不足2万只增加到现在约7万只。“高原精灵”种群生存状况持续改善，是人类参与物种保护的成功案例之一，也是美丽中国的缩影。

今天，作为世界上生物多样性最为丰富、物种数量最多、特有种比例最高的国家之一，中国已初步形成全方位的生物多样性保护体系：全国共建立各类自然保护地近万处，约占陆域国土面积的18%。90%的陆地生态系统类型、65%的高等植物群落和71%的国家重点保护野生动植物种类得到有效保护。国家重点保护物种主体稳中有升，麋鹿、普氏野马等野外种群从消失到恢复重建取得瞩目成绩。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷说：“中国在生物多样性保护领域的成功经验，为全球生态治理贡献了中国智慧。”

“2020年后全球生物多样性框架”不限成员名额工作组共同主席阿弗尔表示：“中国政府十分重视长期规划并逐步落实，这对于从根本上解决生物多样性丧失至关重要。”

支持全球生物多样性保护

加强国际合作是应对生物多样性挑战的重要举措。中国坚定践行多边主义，积极开展生物多样性保护国际合作，广泛协商、凝聚共识，为推进全球生物多样性保护作出中国贡献。

中非联合研究中心是中国和非洲共建的首个大型综合性科教机构。“中心为探究非洲植物多样性保护开辟了新途径。”肯尼亚国家博物馆工作人员杰弗里·姆瓦卡拉说。该中心自2013年5月成立以来，与非洲合作单位开展大型野外科学考察，联合出版学术著作，为非洲各国培养研究生，培训管理和专业技术人员。津巴布韦环境与旅游部常务秘书穆诺达瓦法表示：“中国为我们开展生物多样性研究和野生生物保护事业提供了坚定支持，助力非洲加强野生生物保护。”

中国的朱鹮保护工作进行了40多年，从孤羽7只到千鸟竞翔，朱鹮栖息地向历史分布地不断扩展。自20世纪90年代起，中国多次向日本赠送朱鹮，帮助日本进行朱鹮种群的恢复。日本野生动物保护专家森康二郎表示：“中国树立了野生动物保护与地区发展共存的典范。保护珍稀野生动物是人类面临的共同课题，希望各国积极借鉴中国经验，把生态保护与经济社会发展有机结合起来。”

与蒙古国、老挝、越南等国合作建立跨境自然保护地和生态廊道；与老挝等国有效保护亚洲象等珍稀濒危物种及其栖息地；与德国、英国、南非等国分别就生物多样性和生态系统服务、气候变化和生物安全等领域开展广泛合作与交流；与日本、韩国建立中日韩三国生物多样性政策对话机制……

此外，中国持续加大对全球环境基金捐资力度，成为全球环境基金最大的发展中国家捐资国，有力支持了全球生物多样性保护。

比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪表示，保护生物多样性是一个全球性议题，需要各国通力合作，“当前，全球生态系统正面临严峻挑战，仍有大量动植物物种遭遇灭绝威胁。我们必须采取多边行动，共同推动绿色发展”。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛表示：“中国通过广泛开展合作交流，汇聚起了全球生物多样性保护和治理的力量。”

为绿色发展注入动力

面对气候变化等给人类生存和发展带来的严峻挑战，中国与合作伙伴一道推动高质量共建“一带一路”，一个又一个绿色项目助力当地发展，为推进全球环境治理作出实实在在的贡献：

考虑到大象和长颈鹿等大型动物的通行，肯尼亚蒙内铁路沿线所有桥梁式动物通道高度都设置在6.5米以上。蒙内铁路还在沟渠处设置了100多个涵洞，既方便斑马等动物饮水，也方便小型野生动物穿过铁路；为了铺设电站取水和排水的海底管道，迪拜哈斯彦项目把海床上的珊瑚全部移植到别的海域，并安排人员专门看护，一年对珊瑚做4次体检，以保障珊瑚的生存状况； 在巴基斯坦，卡洛特水电站在建设过程中十分注重对水土和植被的保护，在临时设施拆除后及时进行植被恢复……

西班牙生态领域专家卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯表示：“秉持人类命运共同体理念，中国通过‘一带一路’绿色发展国际联盟等平台，不断加强同其他国家在生态领域的合作，分享自身经验，为推动世界生态文明建设作出了重要贡献。”

着眼未来，习近平主席提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。这是中方为支持广大发展中国家发展，促进全球疫后复苏，加强国际发展合作提出的中国方案，得到多个国际组织以及近百个国家的响应和支持。法国经济学家丹尼尔·哈伯认为，在已有的国际合作基础上，全球发展倡议中提及的绿色发展将随着项目的落实而释放出更加强劲的发展动力，助力全球经济复苏。

道阻且长，行则将至。中国将始终做万物和谐美丽家园的维护者、建设者和贡献者，与国际社会携手并进、共同努力，开启更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新程，实现人与自然和谐共生美好愿景，共建万物和谐的美丽家园。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)