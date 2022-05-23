新华社广州5月22日电（记者徐弘毅）5月22日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长比拉瓦尔在会谈后共同会见记者。

针对记者问及美国正在大力推销旨在围堵中国的所谓“印太战略”，王毅表示，美国的“印太战略”正在引发国际上尤其是亚太各国越来越多的警惕和担忧。因为这个所谓“战略”的马脚已经露出来了，不仅想抹去“亚太”的名称，抹去亚太地区行之有效的区域合作架构，还想抹去几十年来地区各国共同努力创造的和平发展成果和势头。可谓司马昭之心，路人皆知。

王毅强调，亚太人民对霸权主导的冲突对抗记忆犹新，现在追求的是国家稳定和生活幸福。亚太国家普遍不愿选边站队，主流声音是希望各国和睦相处、合作共赢。亚太地区的时代潮流是推进区域一体化，构建亚太命运共同体。面对动荡变革的世界，本地区保持了总体和平稳定，亚洲这辆发展列车率先冲出疫情阴霾，2021年GDP增速高达6.3%，这一局面来之不易，靠的是亚太国家团结一心，靠的是亚太人民辛勤耕耘。

王毅说，美国炮制出来的“印太战略”打着“自由开放”旗号，却热衷于拉帮结伙搞“小圈子”；声称要“改变中国的周边环境”，目的就是企图围堵中国，让亚太国家充当美霸权的“马前卒”。尤其危险的是，美方撕去伪装，挑动并大打“台湾牌”“南海牌”，试图把其他地区搞乱以后，再把亚太地区也搞乱。事实将证明，所谓“印太战略”本质上就是一个制造分裂的战略，就是一个煽动对抗的战略，就是一个破坏和平的战略，这个战略不管做什么包装、换什么马甲，最终必然是一个失败的战略。本地区的人民要正告美方，早已过时的冷战剧本绝不能在亚洲重演，世界上正在发生的动乱战乱，绝不容在本地区发生。

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