新华社广州5月22日电

中国和巴基斯坦联合声明

一、应中国国务委员兼外长王毅邀请，巴基斯坦外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里于2022年5月21日至22日访问中国广州，这是他就任巴基斯坦外长后正式访问的第一个国家。此访适逢中巴建交71周年。

二、访问期间，王毅国务委员兼外长同比拉瓦尔外长就中巴关系以及共同关心的国际和地区问题全面深入交换意见。会谈气氛友好热烈，延续中巴互信合作传统。

三、双方一致认为，国际地区形势发生深刻演变，中巴关系战略意义更加突出。中巴是全天候战略合作伙伴，两国互信和友谊始终坚如磐石，是地区乃至世界和平、稳定、繁荣的重要因素。双方重申将坚定支持彼此核心利益和重大关切，深化战略沟通和务实合作，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

四、双方对中巴经济合作的稳步发展感到满意。双方一致认为，中巴经济走廊有力提升巴基斯坦基础设施建设水平，促进了巴社会经济发展。双方坚定致力于深入对接发展战略，安全、顺利、高质量推进中巴经济走廊项目建设，促进经贸、投资、产业、农业、卫生、科技等领域务实合作，更好改善民生并惠及当地。

五、双方满意地注意到2021年中巴双边贸易创下的新纪录，同意充分利用中巴自贸协定第二阶段议定书，深化巴出口导向行业合作，畅通两国供应链，实现双边贸易多元化发展。双方也同意加强在旅游、教育、金融、信息技术领域的服务和技能开发合作。

六、双方对两国防务合作与交流的发展势头感到满意，强调中巴防务合作是维护地区和平与稳定的重要因素。

七、双方一致认为，恐怖主义是全人类公敌，再次强烈谴责卡拉奇大学孔子学院恐怖袭击事件。巴方重申将加快查案追凶并予严惩。巴方向中方通报了为保障所有在巴中国人员、项目、机构安全所作的努力。中方赞赏巴方承诺保障中国人员安全。双方将进一步加强反恐和安全合作，呼吁地区国家和国际社会形成合力，打击一切形式的恐怖主义。双方表示，决不允许任何势力破坏中巴“铁杆”友谊。

八、双方一致认为，面对传统和非传统领域的诸多全球性挑战，国际社会有必要加强团结与合作。共建“一带一路”秉持共赢和共享原则，已成为开放包容的国际合作平台和广受欢迎的全球公共产品。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，旨在解决当今人类面临的突出问题。双方愿同世界各国一道，聚焦发展议程，应对安全挑战，落实联合国2030年可持续发展议程，携手构建人类命运共同体。

九、双方讨论了乌克兰局势，认为应警惕乌克兰危机外溢的负面影响，特别是防止对广大发展中国家造成冲击，呼吁冲突相关方通过外交和对话解决分歧和争端。

十、双方重申坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化、法治化。

十一、双方强调，亚洲拥有丰富历史和文明积淀，经济潜力日益增长，在促进地区乃至世界和平、繁荣与发展方面发挥着领导作用。双方呼吁，为实现上述宝贵目标，地区国家应坚持相互尊重、平等相待、合作共赢的亚洲价值观，建设开放包容的区域架构，维护地区和平稳定，促进共同发展繁荣。

十二、双方重申，一个和平、繁荣的南亚符合各方共同利益。鉴于地区人民正面临全球新冠肺炎疫情延宕、大宗产品价格飞涨、气候变化和贫困问题所带来的挑战，解决所有悬而未决的争端，对于促进区域合作，实现持久和平、稳定和共同繁荣的目标至关重要。比拉瓦尔外长向中方介绍了查谟和克什米尔地区的最新形势发展。双方强调根据联合国宪章、相关安理会决议以及双边协议，以和平方式解决克什米尔争议的重要性。

十三、双方讨论了阿富汗最新形势，一致认为，阿富汗的和平稳定对地区发展繁荣至关重要。双方呼吁阿富汗临时政府健全广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，保护妇女儿童正当权利，并确保阿富汗的土地不被用来危害任何邻国。双方呼吁国际社会帮助避免人道主义危机，切实履行对阿富汗经济重建和未来发展的承诺。支持阿富汗邻国协调合作机制继续发挥作用，愿与各方一道落实好《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》，为阿富汗重建和发展提供力所能及的支持。双方还重申愿同阿富汗临时政府协商，本着互利共赢原则，将中巴经济走廊延伸至阿富汗。

十四、比拉瓦尔外长就巴基斯坦留学生分阶段安全返华向王毅国务委员兼外长表达感谢。双方还决定尽快恢复巴基斯坦国际航空公司执飞的中巴直航航班，根据疫情发展增加两国间直航航班。

十五、比拉瓦尔外长感谢王毅国务委员兼外长以中国传统友好方式热情接待他和代表团一行。王毅国务委员兼外长接受了比拉瓦尔外长的邀请，同意访问巴基斯坦共同主持中巴外长战略对话。

(责编：白宇、赵欣悦)