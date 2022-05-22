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世卫预测全球可能出现更多猴痘病例

2022年05月22日17:09 | 来源：新华社微博
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世界卫生组织数据显示，截至21日，12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。世卫组织预测，全球猴痘病例可能进一步增加。

猴痘主要在西非和中非地区流行，非洲大陆之外的首次猴痘疫情于2003年出现在美国。2018年以来，以色列、英国、新加坡等国在来自尼日利亚的旅客中发现猴痘病毒感染者。

世卫组织指出：“现有信息显示，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传播。”世卫方面认为，欧洲多国近期出现的猴痘病例属于“非典型”，仅极少数病例有过猴痘风险地区旅行史，且不少感染者经性病诊所检查确诊。世卫官员戴维·海曼告诉路透社记者，猴痘病毒眼下“似乎正以性传播方式蔓延，这扩大了它在全球的传染”。

海曼说，一个由专家组成的国际委员会已经召开视频会议，讨论如何应对猴痘疫情，包括是否有无症状感染者、哪些人群感染风险高以及猴痘病毒的不同传播途径等。

一般来说，猴痘病毒的人际传播并不常见。人际传播途径包括密切接触感染者的呼吸道分泌物、皮肤损伤部位或被污染物品等，通常需要更长时间面对面才能发生呼吸道飞沫传播。此外，猴痘病毒可能经由胎盘或生产期间的密切接触发生母婴传播。

按海曼的说法，猴痘病毒已经在非流行国家扩散的说法“从生物学上说得通”，但由于新冠疫情采取的封控、保持社交距离、旅行限制等措施，猴痘疫情没有大规模暴发。

人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。世卫组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒的有效率达到85%。“我们有能用的疫苗，但最重要的信息是，你可以保护自己。”海曼说。（刘秀玲）

(责编：王静、牛镛)

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