新华社北京5月22日电 综合新华社驻外记者报道：以色列卫生部21日发表声明说，该国确诊首例猴痘病例。荷兰和澳大利亚20日分别确诊了本国首例猴痘病例。多国卫生部门呼吁民众在出现症状后及时就医。

以色列卫生部的声明说，这名患者是一名30多岁的男子，日前从西欧返回以色列。该男子在与国外的猴痘患者接触后，出现症状就医，并被确诊为猴痘。以卫生部呼吁从国外返回的民众在出现发烧和皮疹症状后，及时就医。

荷兰国家公共卫生与环境研究所20日表示，荷兰确诊首例猴痘病例，可能已经有更多人感染了猴痘病毒。荷兰卫生大臣恩斯特·克伊佩尔斯21日致信议会说，荷兰已发现两例猴痘确诊病例，预计近期会发现更多病例。为防止猴痘进一步扩散，卫生部已要求医生和医疗机构在发现疑似猴痘病例后，必须向政府卫生部门报告，疑似和确诊患者需要居家隔离。

澳大利亚新南威尔士州卫生部门20日确认，该州确诊澳大利亚首例猴痘病例。这名患者是从欧洲来澳的40多岁男子，他在抵达悉尼几天后出现了轻微症状，并在接受了一系列检测后被确诊。目前，该患者及其家人正在家中隔离，卫生和医疗部门将向他们提供医疗支持。与新南威尔士州相邻的维多利亚州卫生部门也提醒民众，回国旅客中可能存在潜在猴痘患者。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。（参与记者：尚昊、王卓伦、王湘江、郝亚琳）

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