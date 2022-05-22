新华社伊斯坦布尔5月21日电（记者王峰）土耳其总统埃尔多安21日分别与北约秘书长斯托尔滕贝格、瑞典首相安德松、芬兰总统尼尼斯托通电话，讨论瑞典和芬兰申请加入北约问题。

据土耳其总统办公室发布的消息，埃尔多安在与斯托尔滕贝格通话时说，除非瑞典和芬兰明确表明，它们将在基本问题特别是打击恐怖主义方面与土耳其团结一致，否则土耳其不会对两国加入北约持积极立场。斯托尔滕贝格表示，土耳其的安全关切应该得到解决。

埃尔多安在与安德松通话时说，瑞典应停止对“恐怖组织”的政治、经济和武器支持，并解除对土国防工业的限制。

埃尔多安在与尼尼斯托通话时表示，期望土耳其针对国家安全和人民面临的威胁而采取的合法和坚决斗争得到尊重和支持。

瑞典和芬兰本月18日正式向斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。近来土耳其多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党等的支持，并解除对土出口国防设备的限制。

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