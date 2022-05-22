欧洲近期出现的猴痘确诊或疑似病例持续增加。世界卫生组织方面担忧，多国出现猴痘病例或暗示猴痘病毒已经在社区隐匿传播，今后感染人数可能进一步增加。

“最大规模”

截至20日，欧洲至少9国报告猴痘确诊病例，包括英国、比利时、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、德国、荷兰和瑞典。欧洲以外，美国、加拿大和澳大利亚同样报告猴痘确诊病例。

欧洲7日确诊本轮猴痘疫情首例感染者，为从尼日利亚返回的英国人。英国迄今累计确诊20例猴痘患者，西班牙累计30人确诊，葡萄牙累计23人确诊。路透社汇总数据显示，欧洲目前确诊和疑似感染猴痘病毒的病例已经超过100例。

按德国军方医疗部门的说法，这是欧洲经历的“最大规模”猴痘疫情。

猴痘疫情以往通常出现在中部和西部非洲。据路透社报道，1970年以来，共计11个非洲国家报告出现猴痘确诊病例。世卫组织数据显示，尼日利亚一年报告大约3000例猴痘病毒感染者，今年以来报告46例疑似猴痘病例，其中确诊15例。

“非典型”

世卫组织欧洲区域主任汉斯·克吕热20日说，不同于非洲地区此前猴痘疫情，近期欧洲出现猴痘疫情属于“非典型”：除一名感染者外，其他感染者都没有猴痘疫情风险区旅行史；大多数感染者经性病诊所检查确诊；在整个欧洲甚至欧洲以外地区发现确诊病例。

克吕热说，随着夏季到来、聚集活动增多，“我担心传播会加速”。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染，比如接触感染者的皮损部位、体液、飞沫等。

流行病学专家表示，引发这次欧洲猴痘疫情的原因尚未明确，目前不清楚猴痘病毒是否会经由性行为或与性相关的密切接触行为传播。科学家们正在进行病毒基因测序，以确认不同感染者之间是否有关联，或猴痘病毒是否发生导致传染力增强的变异。

疫苗有效

尽管欧洲猴痘感染人数可能进一步增加，流行病学家认为，欧洲猴痘疫情不太可能发展成全球流行病。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的法比安·伦德茨说，猴痘疫情不大可能持续很长时间，“通过追踪密切接触人员，可以很好地隔离这些病例，如有必要，也可以使用药物和有效疫苗”。

目前没有专门的猴痘疫苗，不过世卫组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒的有效性高达85%。英国政府已经开始向部分医疗工作者或有猴痘病毒暴露风险的人群提供天花疫苗。

按非洲传染病基因学示范中心主任克里斯蒂安·哈皮的说法，在1980年世卫组织宣布消灭天花后，天花疫苗接种减少可能助推猴痘疫情在欧洲传播。

人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。目前，欧洲猴痘疫情暂无死亡病例报告。刘秀玲（新华社专特稿）

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