本报记者 戴楷然

“西马克高度认同中国提出的碳达峰碳中和目标，致力于推动中国钢铁工业绿色转型与可持续发展。”冶金设备供应商德国西马克集团相关负责人孙宇日前接受本报记者采访时表示，西马克集团将实现碳中和、推动可持续发展作为发展目标，以“蓝色高炉”“零碳生产”等先进技术为依托，“助力中国钢铁工业绿色低碳发展”。

中国是全球最大的钢铁生产国，钢铁业碳排放量约占全国总排放量的15%，绿色低碳发展是钢铁行业转型升级的必由之路。中国政府发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，要促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。

根据这样的情况，西马克集团在中国引入“蓝色高炉”技术。孙宇表示，“蓝色高炉”技术为中国高炉炼铁厂提供了兼具成本效益和灵活性的绿色方案，可以有效减少钢铁生产过程中二氧化碳的排放，是未来实现零碳生产的过渡性方案。

西马克集团连续4年参加中国国际进口博览会，与中国宝武钢铁集团、鞍钢集团等企业签署了一系列合作文件。孙宇表示，进博会是中国扩大高水平对外开放的重要窗口，为各国企业进入中国市场、拓展在华业务提供了绝佳平台，“进博会为外资企业提供了新机遇，参展企业不仅可以进行投资洽谈等业务合作，也可以就技术创新开展互学互鉴。进博会将吸引更多外资企业落户中国、扎根中国。”

西马克集团在中国的业务规模逐年增长。“西马克集团是中国对外开放的见证者，中国市场也是西马克集团最重视的市场之一，集团制定了‘在中国、为中国’的发展战略，加大在中国市场的投资力度，持续深耕中国市场。”孙宇表示，近年来中国推进高水平对外开放，不断优化营商环境，连续缩减外资准入负面清单，完善投资促进和保护、信息报告等制度，加强知识产权保护，对外资企业形成巨大吸引力。“中国正加快打造市场化、法治化、国际化的营商环境，为外资企业发展提供了良好的条件，我们对在中国的发展充满信心。”

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 03 版）

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