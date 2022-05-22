本报记者 赵益普

在柬埔寨西哈努克省的西哈努克港经济特区（以下简称“西港特区”）内，江苏通用科技股份有限公司投资约3亿美元的轮胎厂项目正在紧锣密鼓地建设。

通用轮胎厂项目是目前西港特区内最大的投资项目。项目竣工后，预计年产能达500万条半钢子午胎、90万条全钢子午胎，为当地提供约1600个工作岗位。

“轮胎厂运转需要稳定的电力和蒸汽等能源供应。如果是在两三年前，这个项目根本不可能落户我们园区。”西港特区公司董事长陈坚刚表示，如今西港特区内建成了自己的热电厂，为大型企业入驻提供了保障。据介绍，西港特区经过14年建设，工业园区一期已建设完成，城市配套区和工业园区二期建设正在推进中。“目前，已经有170家企业入驻西港特区，为近3万当地人解决了就业。园区全部建成后，预计入驻企业将达到300家，带动8万至10万人就业。”陈坚刚说。

西港特区是中柬共建“一带一路”的标志性项目之一，被称为“中柬务实合作的样板”。柬埔寨海关数据显示，2021年，西港特区内企业累计实现进出口总额22.34亿美元，同比增长42.75%；今年1—3月，西港特区内企业实现进出口总额7.1亿美元，比去年同期增长50.74%。园区工业产值对西哈努克省的经济贡献率超过50%。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒说：“西港特区所在的波雷诺县，70%的家庭都有成员在西港特区内的企业工作。在带动地区经济发展方面，毫无疑问，西港特区是一枝独秀，也充分体现出柬中合作的稳定性和重要性。”柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任占达利·尼克表示：“随着《区域全面经济伙伴关系协定》和柬中自贸协定稳步实施，两国货物流通将更加便捷高效，双方投资合作也将迎来更大发展空间。”

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 03 版）

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