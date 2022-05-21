新华社伊斯兰堡5月21日电（记者蒋超）巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫21日在就中巴建交71周年的书面致辞中表示，巴方致力于将巴中友谊与互信推向新高度。

当天，中国驻巴基斯坦大使馆举行庆祝中巴建交71周年仪式。巴新闻和广播部长玛丽尤姆·奥朗则布出席并宣读了夏巴兹·谢里夫的书面致辞。

夏巴兹·谢里夫说，巴中建交以来，两国关系不断得到巩固和发展。巴方始终致力于将巴中友谊和互信推向新高度。巴方决心加快中巴经济走廊项目建设，期待整合新项目，为走廊建设注入更多力量。巴方誓将袭击中国公民的罪魁祸首绳之以法，并由本人亲自监督提升安防基础设施建设，全力确保在巴中国公民的安全。

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办庞春雪在仪式上致辞表示，无论国际风云如何变幻，中巴关系始终保持蓬勃发展的活力。两国致力于将中巴经济走廊建设提升至更高水平，造福地区繁荣发展。卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐袭后，巴社会各界纷纷前来慰问。中方相信，任何破坏中巴友好合作的图谋都注定要失败。在巴孔子学院将继续通过多种方式向当地学生教授中文，两国民心将更加紧密相连。

奥朗则布在活动现场接受记者采访时说，巴方珍视巴中两国人民相互尊重、紧密牢固的全天候友谊。巴方愿不断巩固两国友谊，不断加强各领域合作，促进两国和本地区繁荣发展。

1951年5月21日，中巴两国正式建立外交关系。

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