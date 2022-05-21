新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部21日公布一份永久禁止入境的美国公民名单，名单共有包括美国总统拜登在内的963人。乌克兰总统泽连斯基21日说，乌克兰正与国际伙伴一起制订一项没有俄罗斯参与的安全保障条约。

——俄罗斯外交部21日在其网站公布一份永久禁止入境的美国公民名单，名单共有包括拜登在内的963人。俄外交部当天发表声明说，美国政府的敌对行动将继续受到适当的回击，俄方的反制是被迫的。俄罗斯不寻求对抗，并愿意进行相互尊重的坦诚对话。

——据乌克兰国家通讯社报道，泽连斯基21日在接受媒体采访时说，乌克兰正与国际伙伴一起制订一项没有俄罗斯参与的安全保障条约。该条约草案仍有一些细节须协商一致。这份文件须得到所有担保国议会的批准。

——俄罗斯外交部21日发布声明说，作为对加拿大实施反俄制裁的回应，俄方决定永久禁止包括加拿大总理特鲁多的妻子索菲在内的26名加拿大公民入境俄罗斯。声明说，加拿大政府出台的反俄制裁不仅针对俄政界、军界和商界人士，还涉及他们的亲人，因此俄方决定将加高级官员及其亲朋、军工联合体和造船企业高管及军队指挥官列入禁止入境名单。俄方还将在近期出台新的反制措施。

——泽连斯基21日在社交媒体上发文，感谢拜登签署的总额约400亿美元的援乌法案。泽连斯基表示，美国的支持对乌克兰非常重要，并称乌克兰期待新的强有力的军事援助。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫21日发布通报说，俄军使用“口径”高精度海基巡航导弹摧毁了位于乌克兰日托米尔州马林火车站地区的大量武器和军事装备，这些武器装备由美国和欧洲国家提供，原本计划装备顿巴斯地区的乌军。

——科纳申科夫21日说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军174架战机、125架直升机、966架无人机、315套防空导弹系统、3182辆坦克和其他装甲车、402台多管火箭炮、1614门野战火炮及迫击炮和3054辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社21日援引泽连斯基的话报道说，俄罗斯目前几乎封锁了乌克兰所有港口，导致超过2000万吨待出口的粮食难以运出。

——科纳申科夫20日说，俄武装部队已完全控制马里乌波尔亚速钢铁厂的地下设施。俄罗斯塔斯社20日援引科纳申科夫的话报道说，当天最后一批共531名被围困在亚速钢铁厂内的乌方武装人员投降。自本月16日以来，共有2439名被围困在亚速钢铁厂的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员投降。（参与记者：刘恺、李铭、李东旭、赵冰）

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