新华社北京5月21日电 综合新华社记者报道：国家主席习近平19日在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞。多国专家学者认为，习近平主席强调共建人类安全共同体正当其时，致辞内涵非常丰富，凝聚起发展进步的强大力量，为金砖国家加强合作、同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流、推动构建人类命运共同体注入新的动力。

巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略说，少数国家抱守冷战思维冲击多边主义，造成威胁国际体系稳定的紧张局势。习近平主席强调共建人类安全共同体具有很强的现实意义，是一项推动共同安全而不是少数国家安全的倡议。共建人类安全共同体，是金砖国家共同的使命。

俄罗斯科学院远东研究所“俄罗斯·中国·世界”中心首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基说，习近平主席的致辞内涵非常丰富。金砖国家机制可以在安全和合作等方面发挥引领作用，激励其他发展中国家，帮助它们确保自身安全和发展机会。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰说，习近平主席强调共建人类安全共同体旨在解决和平赤字、安全赤字等问题，谋求和平与发展，无疑将引起广泛共鸣。他认为，金砖国家将同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，不断推进各领域互利合作。

中国国际问题研究院发展中国家研究所所长、清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心“金砖国家经济智库”高级研究员王友明说，在少数国家抱守冷战思维、大搞集团对抗的背景下，习近平主席强调共建人类安全共同体可谓正当其时。十多年来，金砖国家不断深化政治安全合作，就国际重大热点、难点问题及时协调立场，为全球安全治理作出贡献。

巴西中国问题专家、圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺说，习近平主席在致辞中强调金砖国家要加强政治互信和安全合作，要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，令人印象非常深刻。当今世界面对巨大挑战，而共克时艰、实现发展进步离不开世界各国的携手合作。

北京外国语大学国际关系学院教授张志洲说，正如习近平主席在致辞中指出的，和平与发展的时代主题没有变。对于新兴市场国家和发展中国家而言，发展是共同的任务，而且是比过去有着更多挑战的任务。金砖国家将通过团结合作，不断促进共同发展和进步。

俄罗斯远东联邦大学国际关系副教授安德烈·古宾说，习近平主席强调的金砖国家同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，将促进广泛的国际合作，推动共同解决发展不平衡、气候变化、疾病蔓延等问题。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员周志伟说，习近平主席提出的全球安全倡议对维护世界和平、促进共同发展具有重要引领作用。金砖国家在加强内部合作的同时，也将同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

南非外交部副总司长苏克拉尔说，全球安全倡议具有重要意义，我们应重视国际社会的集体安全，协同解决面临的共同挑战。金砖机制必须得到加强和深化，共同立场不断得到巩固，全球广大发展中国家需共同努力、共同行动，以合作促进发展，推动构建更加公平、公正和包容的国际秩序。（参与记者：赵嫣、汤洁峰、胡晓光、高兰、胡晓明、陈畅、卞卓丹、陈昊佺、荆晶）

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