人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国总统任命新内阁成员

2022年05月21日05:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎5月20日电（记者唐霁）法国总统马克龙20日任命新内阁成员，原财政、内政部长等多名核心成员留任。

　　马克龙当天根据总理伊丽莎白·博尔内的提议任命新内阁成员。除总理外，新内阁成员包括17名部长、6名部长级代表、4名国务秘书，其中13人为女性。新内阁首次会议将于23日举行。

　　原内阁中多名部长留任或改任。原财政部长布鲁诺·勒梅尔、内政部长热拉尔德·达尔马宁、掌玺和司法部长埃里克·迪蓬-莫雷蒂留任原职，原海外事务部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼任国防部长，原负责自治事务的部长级代表布丽吉特·布尔吉尼翁任卫生部长，原卫生部长奥利维耶·韦朗任负责政府与议会关系的部长级代表。

　　新内阁中出现多名“新面孔”。其中，法国驻英国大使、前政府发言人卡特琳·科隆纳任外交部长，历史学者帕普·恩迪亚耶任教育部长。

　　法国前总理卡斯泰本月16日向马克龙提交政府辞呈，马克龙同日任命劳工与社会事务部长博尔内为新总理，负责组建新政府。博尔内是法国历史上第二位女总理。

　　据法国媒体报道，原内阁多名核心成员留任或改任，体现出马克龙政府政策的连续性。

(责编：袁勃、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部