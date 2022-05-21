新华社巴黎5月20日电（记者唐霁）法国总统马克龙20日任命新内阁成员，原财政、内政部长等多名核心成员留任。

马克龙当天根据总理伊丽莎白·博尔内的提议任命新内阁成员。除总理外，新内阁成员包括17名部长、6名部长级代表、4名国务秘书，其中13人为女性。新内阁首次会议将于23日举行。

原内阁中多名部长留任或改任。原财政部长布鲁诺·勒梅尔、内政部长热拉尔德·达尔马宁、掌玺和司法部长埃里克·迪蓬-莫雷蒂留任原职，原海外事务部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼任国防部长，原负责自治事务的部长级代表布丽吉特·布尔吉尼翁任卫生部长，原卫生部长奥利维耶·韦朗任负责政府与议会关系的部长级代表。

新内阁中出现多名“新面孔”。其中，法国驻英国大使、前政府发言人卡特琳·科隆纳任外交部长，历史学者帕普·恩迪亚耶任教育部长。

法国前总理卡斯泰本月16日向马克龙提交政府辞呈，马克龙同日任命劳工与社会事务部长博尔内为新总理，负责组建新政府。博尔内是法国历史上第二位女总理。

据法国媒体报道，原内阁多名核心成员留任或改任，体现出马克龙政府政策的连续性。

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