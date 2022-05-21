□ 李嘉宝

5月7日，法国总统马克龙发表连任就职演说，呼吁采取行动避免俄乌冲突升级，努力构建“新的欧洲和平”。5月9日“欧洲日”之际，马克龙又以欧盟轮值主席的身份在欧洲议会发表演说，主张建立新型欧洲安全秩序。两场演讲均传递出一个清晰信号：欧洲安全问题紧迫性空前显现。

眼下的欧洲，正面临二战以来最严峻的安全挑战。俄乌冲突爆发近3个月来，紧张局势仍在发酵，外溢效应更加严重。欧洲大陆重燃战火，能源危机、粮食短缺、难民增多、经济滞胀等问题也纷至沓来，传统安全和非传统安全威胁叠加交织。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利指出，“如今，每个人都相信，欧洲正处于危险之中。”

犹记得2003年底，欧盟首份安全战略文件开篇曾直抒“欧洲从未如此繁荣与和平”的喜悦。如今，对欧洲稳定繁荣的预期似乎一夜逆转，欧盟多年来追求防务独立、战略自主的进程遭受重大挫折。如何找到实现欧洲长治久安的根本出路，是摆在欧洲各国面前的一道“必答题”。

现有的欧洲安全格局是冷战的产物。作为成立于冷战时期的政治军事同盟，北约以美国为主导，吸收多数欧洲国家为主要成员，是维系欧美跨大西洋同盟关系的重要纽带。冷战结束后，北约被保留下来，成为美国主导欧洲安全格局的霸权工具。美国一边承诺通过北约实现对欧洲集体安全的保护，一边极力渲染所谓“竞争对手”威胁，挑唆俄欧矛盾，在欧洲制造分裂与对抗。俄乌冲突正是北约不顾俄方安全关切、不断东扩造成的严重后果。冲突爆发后，美国又继续火上浇油，拉拢北约盟友一边给乌“递枪”，一边对俄施加极限制裁，推动冲突不断升级，使欧洲安全局势雪上加霜。

由此可见，以北约为基础构建的所谓“欧洲安全”，不过是美国给欧洲画出的“大饼”。北约不仅没有给欧洲带来真正安全，反而成为挑动欧洲国家对抗、威胁地区和平稳定的一大乱源。

事实上，在美国政客的算盘上，利用北约钳制欧洲、打断欧洲战略自主进程，是确保美国主导欧洲安全秩序、维护在欧洲乃至全球霸权的重要一环。在他们眼中，俄乌冲突无疑是“渔利”的大好时机。这段时间，部分美国政客、媒体加紧向欧洲国家渲染安全威胁，试图将欧洲国家进一步绑牢在美国及北约的战车上。这造成的后果是：美国政客捞取政治利益、军工复合体赚得盆满钵满，欧洲国家付出沉重的经济及安全代价，焦虑却进一步加剧。对此，美国国防部前副部长斯蒂芬·布莱恩坦言，北约向乌克兰扩张对欧洲安全体系是“致命打击”，因为“最简单的军事实际是：越扩大联盟，就越难以保卫联盟”。

历史和现实一再警示：欧洲安全应该由欧洲自己掌控。今年3月，欧盟出台一份《战略指南针》，提出打造独立于北约的欧洲军事行动力量，打造欧洲自己的安全框架，就是朝着这一目标努力的动向。着眼未来，欧洲有必要摆脱对美依赖，从自身利益出发，实行独立自主的欧洲安全政策，在相互尊重的基础上与俄罗斯展开实质性对话，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，这才是保证欧洲持久安全的正确之道。

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