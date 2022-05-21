本报记者 贾平凡

日前，日本首相岸田文雄在冲绳县宜野湾市与冲绳县知事玉城丹尼共同出席“冲绳回归50周年”纪念仪式，并发表致辞。大批冲绳民众当天在会场外强烈抗议，要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出。有分析称，受新冠肺炎疫情和日美关系发展影响，冲绳美军基地搬迁问题可能越来越难解决。

矛盾再次爆发

据日本NHK电视台报道，岸田文雄在5月15日的致辞中表示，将最大限度地发挥冲绳的潜力，实现冲绳经济增长，并将继续尽力减轻驻日美军基地给当地带来的负担。玉城丹尼则指出，基于美军基地问题的存在，“‘冲绳成为和平之岛’的目标在回归50年后仍未实现”。他要求政府建设一个能让居民真切感受到幸福、和平、富裕的冲绳。

5月15日早晨，冲绳地区下起瓢泼大雨。在举办纪念仪式的会场外，多个冲绳市民团体的100余人进行抗议示威。他们高举标语横幅，高喊“不要美军基地”“阻止冲绳军事要塞化”“别让冲绳再次沦为战场”等口号，并与在现场维持秩序的警察对峙，场面一度十分紧张。

《冲绳时报》发布的一份针对冲绳县居民的民调显示，约九成受访者认为冲绳县与日本本土存在差距，这其中，62%的受访者认为收入是最大的差距。NHK电视台称，2018年冲绳县居民的人均收入为239万日元，约为全国平均值的75%，两者差距至今依然很大。

反感军事渗透

1945年，日本战败投降后，冲绳县一度被美军占领。1972年5月15日，美国政府正式将冲绳县的施政权返还给日本。据日本共同社报道，1972年，冲绳的美军基地面积占驻日美军基地总面积的58.7%，现在这一比例已提升至70.3%。目前，驻日美军约有5.5万人，其中超过一半驻扎在冲绳。

“在冲绳回归50周年这个时间节点上，日本中央政府和冲绳民众的矛盾再次集中爆发。冲绳县地方政府和冲绳民众的利益诉求相同，但他们和日本中央政府的利益诉求不尽相同。”外交学院国际关系研究所教授周永生对本报表示，日本中央政府主张利用冲绳作为美军基地，加强美军在冲绳基地驻扎的功能作用。而冲绳县地方政府和冲绳民众则主张，美军基地撤出冲绳，归还冲绳人民的土地，让冲绳自主发展经济。此外，冲绳民众也反对日本自卫队逐渐增加对冲绳的军事渗透，不希望冲绳将来成为与中国对抗的“战场”。

“冲绳回归日本50年：居民们落空的希望”，“德国之声”以此为题报道称，美国事实上将冲绳作为其“静止的航空母舰”。除飞机噪音外，美军屡次因行为不端和违法犯罪引发抗议。据冲绳警方统计，从1972年至2020年，驻冲绳美军及相关人员犯下的罪案数量达到6000余件，其中凶杀、抢劫、纵火和强奸等恶性案件多达近600件。受《日美地位协定》的庇护，驻日美军享有优先司法管辖权，美军人员犯罪后大多能躲过日本的法律追究。数十年来，冲绳县一直强烈要求彻底修改《日美地位协定》，但呼声都被无视。

搬迁难度加大

今年4月，日本国土交通省取消了冲绳县政府做出的不批准驻冲绳美军普天间基地搬迁计划的决定，并要求冲绳县政府在5月16日之前批准设计变更。5月16日，日本冲绳县政府告知日本国土交通省，将就冲绳美军普天间基地搬迁计划设计变更一事，向调解中央和地方政府纠纷的委员会提出审查申请。

有日媒分析称，虽然以玉城丹尼为代表的反美军基地派仍在想方设法阻止普天间基地搬迁，但他们在很大程度上是在“孤军奋战”。在日本中央政府维护甚至加强日美同盟立场不变的情况下，冲绳当地人民的诉求很难获得日本其他地区的响应。此外，随着新冠肺炎疫情持续，冲绳县的经济受到冲击，美军基地搬迁问题的重要性有所下降。今年秋天，玉城丹尼即将任满，如果日本政府在新知事选举中大打“经济牌”，反基地派可能会承受较大压力。

“冲绳地方政府和冲绳人民都无法决定美军基地的搬迁问题。搬迁问题只能由日本中央政府和美国政府磋商决定。”周永生表示，由于冲绳的战略位置非常重要，美军不想离开冲绳基地。冲绳美军基地即使搬迁，也只是从日本民众反应比较强烈的一些基地搬到冲绳相对偏远的地方。现在最大的搬迁项目就是把普天间基地搬到冲绳县名护市的海上基地，难度最大的是在美军施瓦布军营附近的建设项目和扩大海上美军基地，工期长、成本高，短时期内难以完成。

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