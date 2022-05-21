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王毅分别同乌拉圭、厄瓜多尔、尼加拉瓜外长通电话

2022年05月21日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京5月20日电　5月20日，国务委员兼外长王毅应约同乌拉圭外长布斯蒂略通电话。

　　王毅表示，中乌关系政治基础稳固，经贸务实合作成果丰硕，发展前景良好。中方愿同乌方一道，深化政治互信，推动中乌合作提质升级，在国际和地区事务中加强沟通协作。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，从构建人类命运共同体高度，为全球发展和安全事业提出中国方案，中方真诚欢迎乌方早日加入上述倡议，携手应对全球性挑战。

　　布斯蒂略表示，乌坚定支持一个中国原则。明年两国将迎来建交35周年，期待与中方加快自贸合作进程，推动共建“一带一路”框架内务实合作再上一层楼。

　　据新华社北京5月20日电　5月20日，国务委员兼外长王毅应约同厄瓜多尔外长奥尔古因通电话。

　　王毅表示，今年2月，拉索总统出席北京冬奥会开幕式并成功访华，两国元首就双边关系发展达成重要共识。双方要夯实政治互信，加强协调配合，继续从战略高度和长远角度看待发展两国关系，在各自核心利益问题上加强相互支持。感谢厄瓜多尔始终坚持一个中国原则，支持中方维护国家主权、安全、发展利益。

　　奥尔古因表示，厄高度重视发展对华关系，坚定支持一个中国原则，愿与中方持续深化共建“一带一路”合作，加快自贸协定谈判进程，丰富两国各领域务实合作内涵。

　　据新华社北京5月20日电　5月20日，国务委员兼外长王毅同尼加拉瓜外长蒙卡达通电话。

　　王毅表示，中尼复交半年来，我们高速度、高标准推动双方合作取得“开门红”，充分表明中尼复交顺应历史大势和时代潮流，符合两国和两国人民根本利益。中方赞赏尼方恪守一个中国原则，反对任何形式“台独”行径，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方立场。

　　蒙卡达表示，尼方将继续毫不动摇坚持一个中国原则。复交以来，双边关系实现高水平快速发展。尼方感谢中方对尼抗疫和经济社会发展提供的巨大帮助。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月21日 03 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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